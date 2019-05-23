В Шотландии найдены рукотворные архипелаги древнее Стоунхенджа

Сегодня, 08:38 \\ Наука

Помогли исследователям керамические горшки возрастом в почти 6 тысяч лет.

Ранее учёные считали, что рукотворные острова начали воздвигаться в железном веке, но свежая находка археологов показала, что данное суждение ошибочно.

Специалисты Университета Рединга (Великобритания) определили, что некоторые из рукотворных островов (кранноги) были созданы в эпоху неолита, что опровергает прошлые теории. В Шотландии, в районе Гебридских островов, энтузиастом было исследовано морское дно возле скопления кранног.

Крис Мюррей, бывший военный подводник, обнаружил во время погружения керамические и деревянные предметы быта. Углеродный анализ находок показал, что найденные рукотворные архипелаги древнее Стоунхенджа. Возраст керамических горшков колеблется в районе 5,3-5,6 тыс. лет. Стоунхендж построен 3 тыс. лет до нашей эры, что делает его более молодой постройкой. Неолит, к которому относятся кранноги начался 12 тыс. лет назад и продлился до 1700 года до нашей эры. 

Кранноги — это искусственные небольшие островки, располагаемые на реках, ручьях и озёрах.На деревянных платформах располагались жилища, которые иногда даже были покрыты соломенной крышей. Диаметр таких островков равен 10-30 метрам. Для их строительства использовались камни и большие бревна, которые не сохранились до наших времен.

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Автор - Олег Некрасов
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