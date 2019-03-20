Умка и учёные: Мех белых медведей помог создать уникальный материал

Мех северных обитателей эволюционировал в идеальный образец теплоизолятора: без потери тепла в холодных условиях.

Уже несколько десятилетий учёные восхищаются удивительными способностями белых медведей, которые могут поддерживать идеальный температурный баланс в тяжёлых северных условиях. Китайским учёным удалось создать мех, который превосходит характеристики натурального.

Мех северных обитателей имеет особенность — у него полые волоски, благодаря чему теплопроводность минимизируется, что в свою очередь предотвращает потерю теплоты тела. Эти волоски обладают особой эластичностью, которая растягивается, а не ломается. Также они способны отталкивать воду от тела. Мех мишки помог создать уникальный материал.

Специалисты из Университета науки и технологии перенесли эти качества на искусственный мех. Исследователи разработали небольшие проводки из частиц химического элемента теллур. Эксперты нанесли покрытие из углерода, после чего растворили эти волоски в химических составляющих. В конечном итоге учёным удалось получить пустотелые нанотрубки, которые практически не отличаются от натуральных волосков меха медведя.

Микроволоски соединили в особую структуру, которая образовала куб изолирующего аэрогеля. Во время эксперимента этот материал оказался более устойчивым к потоку тепла, чем остальные термоизолирующие вещества. Специалисты отметили, что искусственный мех также обладает водоотталкивающими и эластичными свойствами.

Профессор Шу Хонг Ю сообщил, что мех медведя сумел эволюционироваться в уникальный материал, который предотвращает тепловые потери. По сути, всем известный Умка помог создать синтетический теплоизолятор.

Эксперты отметили, что теллур является редким и дорогим материалом, поэтому массовое производство уникального искусственного меха в ближайшее время не запланировано.