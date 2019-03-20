Умка и учёные: Мех белых медведей помог создать уникальный материал

Сегодня, 22:26 \\ Наука

Мех северных обитателей эволюционировал в идеальный образец теплоизолятора: без потери тепла в холодных условиях.

Уже несколько десятилетий учёные восхищаются удивительными способностями белых медведей, которые могут поддерживать идеальный температурный баланс в тяжёлых северных условиях. Китайским учёным удалось создать мех, который превосходит характеристики натурального.

Мех северных обитателей имеет особенность — у него полые волоски, благодаря чему теплопроводность минимизируется, что в свою очередь предотвращает потерю теплоты тела. Эти волоски обладают особой эластичностью, которая растягивается, а не ломается. Также они способны отталкивать воду от тела. Мех мишки помог создать уникальный материал.

Специалисты из Университета науки и технологии перенесли эти качества на искусственный мех. Исследователи разработали небольшие проводки из частиц химического элемента теллур. Эксперты нанесли покрытие из углерода, после чего растворили эти волоски в химических составляющих. В конечном итоге учёным удалось получить пустотелые нанотрубки, которые практически не отличаются от натуральных волосков меха медведя.

Микроволоски соединили в особую структуру, которая образовала куб изолирующего аэрогеля. Во время эксперимента этот материал оказался более устойчивым к потоку тепла, чем остальные термоизолирующие вещества. Специалисты отметили, что искусственный мех также обладает водоотталкивающими и эластичными свойствами.

Профессор Шу Хонг Ю сообщил, что мех медведя сумел эволюционироваться в уникальный материал, который предотвращает тепловые потери. По сути, всем известный Умка помог создать синтетический теплоизолятор.

Эксперты отметили, что теллур является редким и дорогим материалом, поэтому массовое производство уникального искусственного меха в ближайшее время не запланировано.

Поделиться новостью:
Автор - Ксения Вишневская
Главное за неделю

Вызывают рак и мутации - В российских аптеках обнаружили таблетки от давления с опасными примесями

 Они содержатся в фармацевтической субстанции валсартана. Сейчас в РФ продаётся более 25...

Роскачество назвало 5 опаснейших напитков, от которых стоит отказаться

 К ним относится чай в пакетиках, газированные сладкие напитки, сок в пакетах,...

На Багамах по гениталиям нашли 4 новых вида бабочек

Уникальные экспонаты отправят в Музей биологического разнообразия.

Через 20 лет на Юпитере пропадет его «родинка»

NASA спрогнозировали окончание гигантского шторма на самой большой планете Солнечной...

Утоляет жажду лучше воды. Назван лучший напиток в жару

Яблочный сок, разбавленный в два раза, поможет в сильную жару.

80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9

Производитель из КНР продолжает улучшать свои гаджеты, несмотря на торговую войну с США.

Стив Джобс не одобрит: Apple «забила» на идеи создателя и «убила» будущее iOS и macOS

Перспектива потерять компанию после отсутствия роста продаж отпугнёт от рисков изменений...

Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»

Туманность «Кольцо» образуется, когда звезда умирает, поэтому астрономы прогнозируют...

Диетологи предупреждают об опасности жира на животе

 Диабет и частые воспалительные процессы возникают из-за проблем с обменом веществ,...

Синдром токсического шока и ампутация ног: Девушка пострадала от использования тампонов

 Медики рекомендуют отказаться женщинам от данного средства гигиены. Это связано с тем,...

«Невидимая» камера: Oppo и Xiaomi скрыли «фронталку» на смартфонах

Компании представили гаджеты, у которых фронтальная камера спрятана под дисплеем, и...

Новая операционная система превращает iPad в полноценный компьютер

Главная программа передового устройства Apple совершает технологическую революцию.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ