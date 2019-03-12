С 2004 года земляне целенаправленно «»убивают» планету, а есть шанс всё исправить именно сегодня?

Большая часть планеты плавает в выброшенном пластике, который наносит вред животному и, возможно, здоровью человека. Можно ли это убрать? Ответ не столь очевиден, как может показаться на первый взгляд, говорят эксперты. При этом учёные фиксируют пик мирового кризиса пластикового загрязнения. Загрязнение пластмассами стало одной из наиболее острых экологических проблем, поскольку стремительное увеличение производства одноразовых пластмассовых изделий перевешивает способность мира справляться с ними. Пластичное загрязнение наиболее заметно в развивающихся странах Азии и Африки, где системы сбора мусора часто неэффективны или вообще отсутствуют. Но развитый мир, особенно в странах с низкими показателями переработки, также испытывает проблемы с надлежащим сбором выброшенных пластиков. Пластиковый мусор стал настолько повсеместным, что побудил усилия написать глобальный договор, согласованный Организацией Объединенных Наций.

Стоит понимать, что половина всех когда-либо произведенных пластиковых отходов была изготовлена за последние 15 лет. Производство увеличилось в геометрической прогрессии, с 2,3 млн. тонн в 1950 году до 448 млн. тонн к 2015 году. Ожидается, что к 2050 году производство удвоится, что уже означает большой вопрос. Ежегодно около 8 миллионов тонн пластиковых отходов уходит в океаны из прибрежных стран. Это эквивалентно установке пяти мусорных мешков с мусором на каждом футе береговой линии по всему миру. Пластмассы часто содержат добавки, которые делают их более прочными, гибкими и долговечными. Но многие из этих добавок могут продлить срок службы продуктов, если они станут мусором, по некоторым оценкам, до 400 лет, чтобы сломаться.

Оказавшись в море, солнечный свет, ветер и воздействие волн разбивают пластмассовые отходы на мелкие частицы, часто менее одной пятой дюйма в поперечнике. Эти так называемые микропластики распространены по всей толще воды и были обнаружены во всех уголках земного шара, от горы Эверест, самой высокой вершины, до Марианской впадины, самой глубокой впадины океана. Трудно правильно оценить вред природе и животным, которые ежегодно гибнут от пластмасс, от птиц до рыб и других морских организмов. Известно, что около 700 видов, в том числе находящихся под угрозой исчезновения, подверглись воздействию пластмасс. Почти каждый вид морской птицы питается пластиком. Большинство смертей для животных вызвано запутыванием в полиэтилене или голодом. Тюленей, китов, черепах и других животных душат брошенные рыболовные снасти или выброшенные отходы.

Микропластики были найдены в более чем 100 водных видах, включая рыбу, креветок и мидий, предназначенных для еды людей. Пластмасса потреблялась наземными животными, включая слонов, гиен, зебр, тигров, верблюдов, крупного рогатого скота и других крупных млекопитающих, в некоторых случаях вызывая смерть.

Поэтому, учёные фиксируют пик мирового кризиса пластикового загрязнения и в преддверии удвоения производства пластика говорят о правильной утилизации. Поэтому, решить вопрос отходов за один день и даже век, вероятно, не получится, говорят эксперты.