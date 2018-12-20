Археологи ошибались: каменные инструменты появились на 10 000 лет раньше предполагаемого

Гоминиды начали массово использовать каменные инструменты 2,61 млн лет назад.

Новые исследования показывают, что археологи ошибались касательно предполагаемого периода начала массового использования каменных инструментов. Новая находка группы археологов из Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне (Колумбия, США) под руководством Дэвида Брауна показывает, что каменные инструменты появились на 10 000 лет раньше предполагаемого. Наши предки научились делать их на регулярной основе примерно 2,61 млн лет назад.

Специалисты обнаружили коллекцию древних инструментов на территории долины Афар в Эфиопии. Данные находки входят в коллекцию Леди-Герару. Они были найдены всего в 5 километрах от места находки самой старой челюстной кости Homo Sapience возрастом 2,8 млн лет. По мнению Брауна именно, древние представители гоминидов произвели данные инструменты.

Стиль артефактов классифицирует их как старые каменные инструменты, которые широко использовались гоминидами в течение следующего миллиона лет. Ранее самыми старыми известными примерами были инструменты возрастом 2,6 миллиона лет из Эфиопии. Возраст инструментов Леди-Герару достигает 2,61 миллиона лет.

Инструменты гоминидов были острыми и использовались ими для резки, а не для разбивания продуктов, как делают шимпанзе. Специалисты отмечают, что существует проблема разрыва в несколько миллионов лет между общими предками людей и приматов, которые жили порядка 7 млн лет назад и вероятнее всего тоже использовали инструменты. По мнению Брауна, научному сообществу еще предстоит совершить открытие более древних инструментов.