ESO: Уникальный двойной астероид, пролетающий вблизи Земли, попал на фото

«Неразлучная парочка» очень похожа на двойной астероид Дидимос, столкновение с которым опасно для Земли.

Представители Европейской Южной Обсерватории (ESO) опубликовали уникальную фотографию двойного астероида, который пролетал вблизи Земли 25 мая. Расстояние между планетой и космическим телом составляло 5,3 млн км: такая дистанция в 14 раз превысила путь от Земли до Луны. Эксперты отметили, что объект, пролетающий рядом с третьей планетой, обладал скоростью 70 тысяч км/ч.

Зафиксировать такое тело сложно, однако, благодаря телескопу VLT, астероид таки попал на фото. Этот аппарат является лучшим детектором в мире, который способен сделать чёткое изображение на такой огромной дистанции.

Астрофизики сообщили, что объект имеет наименование 1999 KW4. Расстояние между астероидами примерно 2,6 км.

По данным представителей ESO, диаметр двойного астероида составляет 1,3 км. Специалисты отметили, что опасности для планеты объект не представляет, потому что учёным известна траектория движения этого космического тела.

В ESO также заявили, что данный объект очень похож на двойной астероид Дидимос, который является потенциально опасным для Земли.

Ранее эксперты сообщили, что до 2029 года к планете приблизятся шесть огромных астероидов. Столкновение с объектом Апофис может стать причиной глобальной катастрофы. Учёные разрабатывают возможную траекторию космического тела, чтобы суметь «отбить» атаку.