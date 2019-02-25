Генетический прорыв: Редактирование генов остановит птичий грипп – учёные

Сегодня, 04:56 \\ Наука

Новая технология предотвратит мутацию птичьего гриппа в человеческий.

Британские учёные совершили ключевой прорыв, который способен предотвратить превращение птичьего гриппа в человеческую пандемию.

По словам специалистов, вирусы этого заболевания быстро распространяются среди диких и домашних птиц. Если птичий грипп мутирует в «человеческий», то он будет чрезвычайно опасным из-за скорости, с которой он будет перемещаться между заражёнными.

Учёные использовали редактирование генов, чтобы остановить распространение вируса в куриных клетках, выращенных в лаборатории. Специалисты считают, что это — генетический прорыв, который предотвратит эпидемию человеческого гриппа.

Специалисты Имперского колледжа в Лондоне отредактировали целый раздел ДНК курицы, что помогло остановить размножение вируса. Дальнейшие исследования будут направлены на попытки произвести цыплят с уже имеющимися генетическими изменениями. Доктор Майк МакГрю сообщил, что также придётся проверить, влияет ли вмешательство в ДНК птицы на поведение «родных» клеток.

Новая технология редактирования генов создана для удаления из ДНК тех элементов, которые отвечают за выработку белка ANP32. Именно эта структура необходима вирусу для заражения хозяина.

Специалисты отметили, что последняя масштабная эпидемия птичьего гриппа в 2009–2010 гг была относительно лёгкой, однако количество погибших в мире насчитывалось более 500 тыс. человек.

Профессор кафедры вирусологии гриппа в Imperial рассказала, что новая технология остановит следующую пандемию гриппа у её истоков.

Поделиться новостью:
Автор - Ксения Вишневская
Главное за неделю

Вызывают рак и мутации - В российских аптеках обнаружили таблетки от давления с опасными примесями

 Они содержатся в фармацевтической субстанции валсартана. Сейчас в РФ продаётся более 25...

«Как Honor 20, но дешевле»: Блогер назвал сильные стороны Huawei P20 Lite

Внешние сходства новинки Huawei 2019 года и смартфона Honor 20 неоспоримы. Однако цена...

Стив Джобс не одобрит: Apple «забила» на идеи создателя и «убила» будущее iOS и macOS

Перспектива потерять компанию после отсутствия роста продаж отпугнёт от рисков изменений...

Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»

Туманность «Кольцо» образуется, когда звезда умирает, поэтому астрономы прогнозируют...

Стив Джобс не одобрит: Apple «забила» на идеи создателя и «убила» будущее iOS и macOS

Перспектива потерять компанию после отсутствия роста продаж отпугнёт от рисков изменений...

Потопа не будет: Антарктида спасет человечество от глобальной катастрофы

Апокалипсис отменяется. Скальный барьер под Южным полюсом защищает шельфовый ледник Росса...

Рак кожи не только от солнца? Найдены 3 причины, которые вызывают онкологию

Большую роль в возникновении рака кожи играет не только загар, но и недосып, а также...

Вулканы на Плутоне извергают воду

Об этом говорит недавняя тектоническая активность.

$450 - не предел: Xiaomi «взвинтит» цены на Redmi K20 и K20 Pro

Рекордные продажи флагманов могут «ударить» по карману европейцев.

Диетологи предупреждают об опасности жира на животе

 Диабет и частые воспалительные процессы возникают из-за проблем с обменом веществ,...

Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»

Туманность «Кольцо» образуется, когда звезда умирает, поэтому астрономы прогнозируют...

Мясоедам на заметку: Почему нельзя отказываться от капусты

Этот овощ укрепляет иммунитет, сохраняет здоровье кожи и улучшает работу головного мозга.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ