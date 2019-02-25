Генетический прорыв: Редактирование генов остановит птичий грипп – учёные

Новая технология предотвратит мутацию птичьего гриппа в человеческий.

Британские учёные совершили ключевой прорыв, который способен предотвратить превращение птичьего гриппа в человеческую пандемию.

По словам специалистов, вирусы этого заболевания быстро распространяются среди диких и домашних птиц. Если птичий грипп мутирует в «человеческий», то он будет чрезвычайно опасным из-за скорости, с которой он будет перемещаться между заражёнными.

Учёные использовали редактирование генов, чтобы остановить распространение вируса в куриных клетках, выращенных в лаборатории. Специалисты считают, что это — генетический прорыв, который предотвратит эпидемию человеческого гриппа.

Специалисты Имперского колледжа в Лондоне отредактировали целый раздел ДНК курицы, что помогло остановить размножение вируса. Дальнейшие исследования будут направлены на попытки произвести цыплят с уже имеющимися генетическими изменениями. Доктор Майк МакГрю сообщил, что также придётся проверить, влияет ли вмешательство в ДНК птицы на поведение «родных» клеток.

Новая технология редактирования генов создана для удаления из ДНК тех элементов, которые отвечают за выработку белка ANP32. Именно эта структура необходима вирусу для заражения хозяина.

Специалисты отметили, что последняя масштабная эпидемия птичьего гриппа в 2009–2010 гг была относительно лёгкой, однако количество погибших в мире насчитывалось более 500 тыс. человек.

Профессор кафедры вирусологии гриппа в Imperial рассказала, что новая технология остановит следующую пандемию гриппа у её истоков.