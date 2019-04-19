Похороны домашних животных могут распространить опасный вирус

Сегодня, 16:13 \\ Наука

Штамм RVHD2 переносится посредством автомобильных шин, обуви и птиц.

Для многих семей потеря домашнего питомца — это большой удар. Часто, утешая детей, люди закапывают останки любимцев, желая их «очеловечить». Эксперты установили, что похороны домашних животных могут распространить опасный вирус.

В последнее время становятся популярными домашние кролики — относительно неприхотливые животные не требуют особого ухода и большой площади. Но продолжительность жизни зверька составляет лишь 8-7 лет, после чего хозяева вынуждены устраивать погребение питомца. Оказалось, что это способствует распространению возбудителя болезни.

Речь идет о вирусной геморрагической болезни кроликов, вызываемой штаммом RVHD2. Она характеризуется отсутствием симптомов, но прогрессирование болезни может вызвать внутреннее кровотечение. Первый случай заражения был зафиксирован в Великобритании шесть лет назад.

Изначально, RVHD2 был распространен среди диких животных, но неизбежные контакты с окружающей средой привели к распространению вируса среди домашних питомцев. Возбудитель болезни может обитать при любых температурах на протяжении восьми месяцев, что увеличивает риск заражения.

По мнению ветеринара Ричарда Сондерса, для предотвращения распространения болезни, владельцам умерших животных необходимо передать тело на обследование ветеринару. Кроме того, своевременная вакцинация животных может уберечь их от преждевременной смерти.

Поделиться новостью:
Автор - Сергей Ковалев
Главное за неделю

«Извините, но у вас Huawei»

Пользователи в недоумении от сбоев в работе своих смартфонов.

Молния пронзила ракету «Союза». Почему «Роскосмос» экономит на системе громоотвода?

Людям всё равно на благодарность и заявления Дмитрия Рогозина.

Продажи смартфонов Huawei резко упали на 30%

На фоне скандала Google и Huawei, европейцы стали массово отказываться от смартфонов...

Взрыв древних звезд сделал человека прямоходящим – Ученые

7 млн лет назад космический взрыв привел к пожарам, которые потребовали от человека...

Кишечник влияет на тревогу: Найден способ уменьшить сильные переживания

Кишечные бактерии могут влиять на психологическое состояние, а чтобы уменьшить...

Вулканы на Плутоне извергают воду

Об этом говорит недавняя тектоническая активность.

Медики назвали лучшую диету для гипертоников

Больным гипертонией рекомендуется исключить из рациона красное мясо, жирную молочку...

Занесли астероиды? В Африке нашли внеземное вещество возрастом 3,3 млрд лет

Такие же молекулы существуют только в космосе, поэтому учёные предполагают, что вещество...

«Как Honor 20, но дешевле»: Блогер назвал сильные стороны Huawei P20 Lite

Внешние сходства новинки Huawei 2019 года и смартфона Honor 20 и Honor 30 неоспоримы....

Продажи смартфонов Huawei резко упали на 30%

На фоне скандала Google и Huawei, европейцы стали массово отказываться от смартфонов...

Марс «озолотит» Землю: Учёные предрекают войну бизнеса из-за «космического золота»

Обнаруженные полезные ископаемые на «красной планете» станут «яблоком раздора».

Фото ожидаемой тёмной темы в iOS 13 неожиданно «слили» в Сеть

Тёмная тема экономит заряд и бережёт зрение. Сервисы «Найти друзей» и «Найти iPhone»...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ