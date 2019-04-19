Штамм RVHD2 переносится посредством автомобильных шин, обуви и птиц.

Для многих семей потеря домашнего питомца — это большой удар. Часто, утешая детей, люди закапывают останки любимцев, желая их «очеловечить». Эксперты установили, что похороны домашних животных могут распространить опасный вирус.

В последнее время становятся популярными домашние кролики — относительно неприхотливые животные не требуют особого ухода и большой площади. Но продолжительность жизни зверька составляет лишь 8-7 лет, после чего хозяева вынуждены устраивать погребение питомца. Оказалось, что это способствует распространению возбудителя болезни.

Речь идет о вирусной геморрагической болезни кроликов, вызываемой штаммом RVHD2. Она характеризуется отсутствием симптомов, но прогрессирование болезни может вызвать внутреннее кровотечение. Первый случай заражения был зафиксирован в Великобритании шесть лет назад.

Изначально, RVHD2 был распространен среди диких животных, но неизбежные контакты с окружающей средой привели к распространению вируса среди домашних питомцев. Возбудитель болезни может обитать при любых температурах на протяжении восьми месяцев, что увеличивает риск заражения.

По мнению ветеринара Ричарда Сондерса, для предотвращения распространения болезни, владельцам умерших животных необходимо передать тело на обследование ветеринару. Кроме того, своевременная вакцинация животных может уберечь их от преждевременной смерти.