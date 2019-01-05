Учёные: Грибок-трансгендер уничтожил 99% малярийных комаров

Сегодня, 10:15 \\ Наука

Из 1500 особей за полтора месяца выжили только 13. Чаще других подвергались укусам диабетики.

Малярийные комары долге время доставляли человеку массу проблем, ежегодно от малярии умирают около 400 тысяч людей. Учёные нашли новый метод борьбы с опасным заболеванием: они создали грибок-трансгендер, который уничтожил уже 99% малярийных комаров.

Это открытие можно считать поистине удивительным, поскольку в последнее время насекомые стали устойчивы к существующим химическим препаратам. В группу риска чаще других попадают люди, которые страдают диабетом или просто имеют пристрастие к сладкому.

Что касается новой разработки, то исследователи модифицировали геном грибка, используя при этом яд австралийских пауков. Изобретение уже было протестировано в одной деревне, площадь которой составляет 600 «квадратов». На волю выпустили 1000 мужских и 500 женских особей малярийных комаров, через полтора месяца в живых остались только 13.

Стоит отметить, что эти грибы на протяжении долгого времени используются для защиты растений от сельскохозяйственных вредителей. Ранее его уже пытались применять для борьбы с комарами, но не удавалось: насекомые хоть и заражались, но успевали передавать инфекцию людям. 

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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