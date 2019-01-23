Родители курят? Дети рождаются с астмой из-за табачного дыма — медики

Сегодня, 12:44 \\ Наука

Риск развития заболевания увеличивается в несколько раз. Гены подвергаются мутации. Впоследствии от астмы нельзя вылечиться.

Вокруг курения ведётся множество споров, исследователи пытаются определить день за днём максимальных вред табака. На этот раз медики выявили связь между сигаретами и заболеваниями ребёнка. Они рассказали что дети рождаются с астмой из-за табачного дыма.

Такие выводы были сделаны в результате исследования: учёные наблюдали за 1629 детьми от рождения до 18 месяцев. Каждые полгода проводились медицинские обследования и анализ ДНК. Выяснилось, что в том случае, если родители курят, у малышей риск появления астмы возрастает в несколько раз.

Стоит отметить тот факт, что анализ ДНК сильно удивил специалистов. Оказалось, чем выше доля облучения, тем больше увеличивался уровень метилирования генов LMO2, IL10 и GSTM1, которые отвечают за иммунную функцию. Именно это и влияет на возникновение заболевания дыхательных путей.

В принципе определить наличие астмы несложно. Для данной болезни характерны кашель, свистящее и затруднённое дыхание, а также ощущение сдавленности в области груди. Есть и последствия, о которых стоит сказать: торможение развития в подростковом возрасте и психические расстройства.

Проблема же заключается в том, что от астмы невозможно вылечиться. На протяжении всей жизни человеку придётся мучиться, задыхаясь от пыли и шерсти. В том случае, если он забудет дома ингалятор, всё заканчивается плохо.

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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