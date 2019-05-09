Не справились? США объединится с Японией для полета на Луну

Вклад японских инженеров позволит США отправить экспедицию в 2024 году.

Главы США и Японии договорились о сотрудничестве в сфере освоения Луны. По словам Дональда Трампа, участие Японии позволит ускорить высадку астронавтов на Луну, а в перспективе — подготовить экспедицию на Марс.

Подробности договора не разглашаются, но специалисты считают, что японские инженеры подготовят ряд модулей для станции, которую отправят на лунную орбиту. По словам руководителя космического агентства Японии Хироси Ямакава, специалисты уже разрабатывают проект шлюза для лунной станции.

Что примечательно, ранее руководство NASA отрицало возможность отправки иностранных космонавтов на Луну. Видимо, американцы не справились, а иностранная помощь позволит сохранить первоначальный график полета. После того, как было объявлено, что США объединится с Японией для полета на Луну, американская сторона предположила, что высадка в 2024 году возможна.

Напомним, ранее администратор аэрокосмического агентства США Джим Бриденстайн заявлял о неготовности к реализации лунной программы в 2024 году.