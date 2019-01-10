Учёные создали метод борьбы с вирусами, устойчивыми к антибиотикам

Сегодня, 03:06 \\ Наука

Ежегодно от невосприимчивых к сильнейшим лекарствам умирают до 25 тысяч человек. Через 30 лет этот показатель может вырасти до 1 миллиона человеческих жизней.

Великобританскими учёными Шеффилдского университета, на протяжении нескольких лет, разрабатывалась вакцина, способная бороться с устойчивыми к антибиотикам вирусами.

Группой экспертов во главе с Джимом Томасом вывели препарат, который способен уничтожить грамотрицательные бактерии, включая кишечную палочку. Этот метод борьбы имеет важнейшее значение для науки и человечества, так как с каждым годом бактерии становятся всё более невосприимчивы к лекарствам.

Разработанная вакцина имеет множество преимуществ. Самое важное, что она имеет несколько способов воздействия, что является затрудняющим фактором возникновения устойчивости у всех известных бактерий. Вторым важным моментом является то, что новое соединение производится в избытке при воздействии света. Это значит, что его воздействие и поглощение на вирусы позволяет наблюдать при помощи современных методов микроскопии.

Данная разработка проходит стадию тестирования. Но первый этап уже дал положительные результаты в виде неустойчивости кишечной палочки к вакцине. Второй этап будет заключаться в проверке эффективности препарата на мультизернистую бактерию.

Если все испытания будут пройдены успешно, то это поспособствует значительному снижению высокой смертности, вызванной невосприимчивостью заболеваний к лечению.

Также, статистика гласит о том, что на сегодняшний день современное общество остро нуждается в подобном препарате, так как смертность растёт с каждым годом и к 2050 году цифра может перевалить за миллион.

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Автор - Анастасия Васильева
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