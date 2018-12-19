Учёные узнали, как мутирует ДНК в космосе

Сегодня, 19:54 \\ Наука

Позволит предотвратить лучевую болезнь и онкологию. Путешествия в космос перестанут быть опасными.

Учёные делают всё новые и новые открытия, связанные с космическим пространством. На этот раз они узнали, как именно мутирует ДНК в космосе. Для этого на борту корабля были разрезаны нити генетического кода гриба в нескольких местах. Таким образом учёные имитировали радиационное повреждение.

В результате эксперимента генетический код грибов был изменён при помощи системы CRISPR. В обеих цепях двойной спирали ДНК началась активация процессов репарации. Это генетическое изменение было скопировано, а затем исследователи установили определённую нуклеотидную последовательность.

По словам исследователей, в дальнейшем эти знания могут быть применены для того, чтобы защитить космонавтов в космосе от радиации. Дело в том, что магнитное поле Земли защищает людей от мутаций, но в космосе излучение в 30 раз выше. Астронавты подвергаются большим рискам: онкология, дегенеративные заболевания и лучевая болезнь.

К тому же, если учёным удастся найти способ защитить человека в космосе от генетических изменений, то в дальнейшем это позволит покидать землю без опаски на длительное время для путешествий и изучения космического пространства.

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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