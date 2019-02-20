Учёные поняли происхождение языка обезьян

Крики зелёных обезьян идентичны крикам их сородичей.

Долгие годы людей интересовал вопрос о происхождении языка обезьян. И лишь недавно, учёные поняли это. В ходе исследования они задействовали звукозаписывающие установки, с помощью которых зафиксировали разговор зелёных обезьян, подчеркнув, насколько общение приматов отличаться от человеческого языка.

Запустив над отрядом обезьян в национальном парке Ниоколо-Коба дрон, учёные услышали никогда ранее не слышавшийся звук. Он был идентичен крику другого вида обезьян, оповещающих об опасности. Представители восточноафриканских верветов имеют три различных сигнала тревоги – для змей, для леопардов и один для орлов. В свою очередь западноафриканские зеленые обезьяны, которые являются двоюродными братьями верветов, имеют тревожные сигналы для леопардов и змей. Однако учёные зафиксировали между ними крик, оповещающий о приближении орла, что стало открытием.

По словам исследователей, это сходство говорит о том, что биологические основы подобного действия, впервые возникли у предка, общего для обоих видов. Полученные результаты могут заложить основу для корреляции сигналов тревоги со структурами в мозге или сегментах генома обезьяны в будущих исследованиях.