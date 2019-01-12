В 2022 году начнут лечить: Учеными протестирована новая методика лечения рака

Уникальный метод лечения онкобольных впервые начнет применяться в России.

В Новосибирском государственном университете прошла конференция, которая была посвящена докладу об инновационном способе лечения рака. Таким инновационным способом стала бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ).

БНЗТ – это методика лечения злокачественных опухолей. В процессе поглощения нейрона бором происходит ядерная реакция, которая и убивает раковую клетку. В данный момент, специалистов интересует вопрос доставки данного вещества точно к поврежденной клетке. Ведь, по словам ученых, Бор-10 пагубно влияет на здоровые клетки организма. Поэтому важно доставлять вещество точно к зараженной клетке.

Проблема лечения онкобольных выходит на первый план. По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, к 2025 году смертность по данной причине выйдет на первое место. В России ежегодно заболевает раком примерно 500 тысяч человек. 2.8 миллиона в данный момент живут с этим заболеванием. Каждый год в нашей стране от онкологии умирает примерно 300 тысяч.

Ученые делают ставку на эту технологию лечения. Методика была протестирована учеными на 1700 пациентах, прошедших лечение с применением этой технологии, 60% пошли на поправку и избавились от недуга. Помимо этого, БНЗТ является единственный способом воздействия на формы рака, которые считаются неизлечимыми: меланома, менингиома, мезотелиома плервы, опухоль шеи, глиобластома, гепатоцеллюлярная карцинома.

Основной задачей Новосибирского института является создание на базе собственного университета первой специализированной клиники по лечению методом БНЗТ. Помимо этого, ученые планируют увеличить эффективность метода и сделать БНЗТ доступным для всех пациентов. Выполнить все эти задачи планируется уже к 2022 году. Ожидается, что в этом году ученые уже начнут лечить пациентов по данной технологии.