Секрет Египта раскрыт: Google посвятил дудл Солнечной ладье Хеопса

Массивное судно можно посетить в Музее солнечной лодки в Гизе, так как Google отмечает 65 лет с момента его обнаружения артефакта.

Google Doodle отмечает 65-ю годовщину того, как корабль Хуфу был найден погребённым у самой большой египетской пирамиды. Это одна из самых старых и самых больших лодок на планете, и она невероятно просуществовала более 4600 лет. Многие считают, что лодка была построена для Хуфу, второго фараона Четвертой Династии Старого Королевства Египет. Хуфу, также известный по-гречески как Хеопс, был погребен внутри пирамиды. Некоторые также полагают, что корабль доставил тело фараона к месту его последнего упокоения.

«Другие считают, что оно было размещено в этом месте, чтобы помочь перенести его душу на небеса, подобно Атет, барже, на которой находился египтянин Ра, Бог солнца по небу», - говорится в заявлении Google. «Другие считают, что корабль - это своего рода «черный ящик», содержащий ключи к построению пирамид».

Учёные утверждают, что асимметричный корабль был спроектирован для использования в качестве плавучего крана, способного поднимать большие каменные блоки. Но цель большого корабля остается загадкой и продолжает оставаться предметом споров, вопреки мнению, что главный секрет Египта уже раскрыт. Именно благодаря археологу Камалю эль-Маллаху, который копал под каменной стеной на Великой пирамиде с южной стороны Гизы, он был обнаружен. Это сооружение было рядом больших блоков известняка, которые скрывали прямоугольную яму. Внутри были видны груды досок и веревки, необходимые для восстановления лодки. Затем начался процесс объединения более 1200 деталей.

Хадж Ахмед Юсеф, реставратор из Департамента древностей Египта, отвечал за надзор за процессом. Более 10 лет спустя сосуд был полностью восстановлен, и ни один гвоздь не использовался. Его длина составляла 143 фута, а ширина - 19,6 фута. Корабль можно увидеть в Музее солнечной лодки в Гизе, всего в нескольких метрах от места его обнаружения. В марте 2017 года археологи сообщили, что возле Большой пирамиды в Гизе была обнаружена деревянная доска, предположительно из лодки. Пирамида была построена во времена правления фараона Хуфу. Власти Египта надеются, что после того как Google посвятил дудл Солнечной ладье Хеопса, археологические находки могут способствовать развитию туристической индустрии.