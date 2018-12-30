Паразиты «убьют» человечество через трансмиссивные заболевания крови, клеток и органов, говорят врачи.

Приближение лета и хорошей погоды станет для людей настоящей проверкой на «вшивость», ведь в зелёных кустах и листьях уже сидят полчища опасных паразитов, предупреждают врачи. Учёные рассекретили миссию клещей и блох на Земле. Эти вредители не просто раздражают кошек и собак, но они также служат переносчиками, которые распространяют большое количество болезней. Трансмиссивные заболевания передаются паразитами, которые переносят бактерии, вирусы или другие патогенные микроорганизмы. Эти заболевания могут быть опасными, но домашние животные обычно могут избежать их с помощью профилактических лекарств. Наиболее распространенной блохой, вызывающей заболевание, является обычная кошачья блоха, которая может распространять болезни как у кошек, так и у собак. Врач сказал, что блохи передают бактериальные патогены, поэтому большинство болезней, передаваемых блохами, можно лечить с помощью антибиотиков, таких как доксициклин. Помимо распространения патогенных микроорганизмов, блохи также могут вызывать анемию и сильный зуд у домашних животных.

«У некоторых собак также может развиться аллергический дерматит от блох, который является аллергической реакцией на слюну блох», — говорит эксперт.

Некоторые блохи могут даже нести ленточных червей, которые живут в тонкой кишке домашних животных, но редко вызывают симптомы. Собаки и кошки могут получить паразитов, если они проглатывают зараженную блоху. Как и блохи, клещи также могут передавать бактериальные патогены различным животным, включая собак, кошек, лошадей, крупного рогатого скота и оленей.

«Контроль клещей важен не только для ухода за домашними животными, но и для предотвращения установления цикла передачи, при котором патогенные микроорганизмы могут передаваться людям в домашнем хозяйстве», — сообщают эксперты.

Клещи могут передавать много болезней домашним животным, включая болезнь Лайма и пятнистую лихорадку Скалистых гор. Клещи также распространяют собачий бабезиоз, который учёные обнаружили в недавнем исследовании, наиболее часто встречающегося у собак породы питбуль. Еще одним серьезным заболеванием, вызываемым клещами, является рецидивирующая клещевая лихорадка, которая вызывает снижение количества тромбоцитов в крови и увеличение кровотечений. Учёные рассекретили миссию клещей и блох на Земле и сообщают, что важно с помощью лекарств от блох и клещей пережить лето и избавиться от паразитов и болезней, которые они передают. Таким образом, владельцам домашних животных рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром, чтобы найти лучший вариант для своего питомца.