Швейцарские учёные первыми обнаружили «внешний вид» электрона

Сегодня, 18:20 \\ Наука

В этом им помогли технологии, используемые в современных телевизорах.

В этом им помогли технологии, используемые в современных телевизорах.

Последние научные труды физиков доказывают дуалистичную природу электрона, который является частицей и волной одновременно.

Швейцарские физики из Базельского университета провели эксперимент, в ходе которого «заперли» электроны в квантовых точках. Такие точки используются в современных QLED телевизорах и обладают уникальными свойствами «ловли» электронов. Применение такой технологии позволило физикам уменьшить волновую частицу до 1 нм. Швейцарцы первыми обнаружили «внешний вид» электрона и смогли сжать его до таких размеров.

Данный эксперимент позволил описать функцию волновой частицы и показал, что влияние на электрон магнитных полей способствует изменению направления его движения и формы.

Такая работа является прорывом в изучении квантового мира и вероятнее всего поможет управлять им в дальнейшем.

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Автор - Олег Некрасов
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