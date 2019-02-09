Швейцарские учёные первыми обнаружили «внешний вид» электрона

В этом им помогли технологии, используемые в современных телевизорах.

В этом им помогли технологии, используемые в современных телевизорах.

Последние научные труды физиков доказывают дуалистичную природу электрона, который является частицей и волной одновременно.

Швейцарские физики из Базельского университета провели эксперимент, в ходе которого «заперли» электроны в квантовых точках. Такие точки используются в современных QLED телевизорах и обладают уникальными свойствами «ловли» электронов. Применение такой технологии позволило физикам уменьшить волновую частицу до 1 нм. Швейцарцы первыми обнаружили «внешний вид» электрона и смогли сжать его до таких размеров.

Данный эксперимент позволил описать функцию волновой частицы и показал, что влияние на электрон магнитных полей способствует изменению направления его движения и формы.

Такая работа является прорывом в изучении квантового мира и вероятнее всего поможет управлять им в дальнейшем.