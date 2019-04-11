В Китае нашли останки троглодитов возрастом 300 тысяч лет

Вчера, 17:30 \\ Наука

Вход в пещеру с артефактами прикрывал гигантский камень, за которым находился череп 15-летнего подростка.

Палеонтологи во время исследования нашли в Китае останки троглодитов – древних людей. Кости обнаружили в округе Дунчжи восточной провинции Аньхой. Более 100 артефактов находились в пещере. Среди них порядка 40 видов окаменелостей млекопитающих. В ходе исследования учёные определили, что один из черепов принадлежал 15-летнему парню. Возраст человека определили в лаборатории. До наших дней сохранились лобная кость и зубы. Останки окаменели, это спасло их от хищных животных. В противном случае звери полакомились бы частями тела древних людей.

Благодаря находке палеонтологи узнают, как развивались троглодиты в Восточной Азии. Знания учёных относительно пещерных жителей фрагментарны. Систематизировать их помогут обнаруженные артефакты. Эволюционисты считают троглодитов предками современного человека.

Известно, что они обитали в пещерах, имели густой волосяной покров по всему телу и больше походили на обезьян, чем на людей. У троглодитов была плохо развита речь. Они издавали невнятные звуки и таким образом переговаривались друг с другом. Древние писатели упоминали о троглодитах в своих произведениях.

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Автор - Николай Самойлов
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