Неуловимые гиганты: Астрономы нашли огромные копии Юпитера

Эти планеты защищают звёзды от столкновения с метеоритами и способствуют развитию жизни на небесных телах.

Эти планеты защищают звёзды от столкновения с метеоритами и способствуют развитию жизни на небесных телах.

Астрономы говорят, что Юпитер выступает в роли стражи Солнечной системы. Эта крупнейшая планета изменяет траекторию движения приближающихся метеоритов и астероидов. В итоге Солнце с Землёй избегают «космических аварий». Подобные Юпитеру объекты существуют в разных частях Вселенной. Раньше их не замечали учёные, а теперь благодаря новейшей технике их удалось зафиксировать. Таким образом, астрономы нашли огромные копии Юпитера на расстоянии 150 световых лет от Земли. Подобные планеты создают предпосылки для развития биологических видов на других небесных телах.

Скорее всего, «космически стражи» расположены по всей Вселенной и защищают звёздные системы от столкновений. При отсутствии Юпитера жизнь на Земле бы не зародилась из-за атак астероидов. Ведущий автор исследования, профессор астрофизики Стивен Клейн говорит, что сделанное открытие позволит понять, есть ли разумная жизнь за пределами нашей галактики.

Неуловимые гиганты были обнаружены с помощью оборудования, фиксирующего космические колебания, при которых звезда движется в сторону Земли и в обратном направлении. Они вызваны гравитационным притяжением других небесных тел. «Раскачивание» звезды — верный признак наличия экзопланет поблизости. Когда космический объект расположен далеко от Солнца, то заметить колебания намного сложнее.