Неуловимые гиганты: Астрономы нашли огромные копии Юпитера

Сегодня, 05:00 \\ Наука

Эти планеты защищают звёзды от столкновения с метеоритами и способствуют развитию жизни на небесных телах.

Эти планеты защищают звёзды от столкновения с метеоритами и способствуют развитию жизни на небесных телах.

Астрономы говорят, что Юпитер выступает в роли стражи Солнечной системы. Эта крупнейшая планета изменяет траекторию движения приближающихся метеоритов и астероидов. В итоге Солнце с Землёй избегают «космических аварий». Подобные Юпитеру объекты существуют в разных частях Вселенной. Раньше их не замечали учёные, а теперь благодаря новейшей технике их удалось зафиксировать. Таким образом, астрономы нашли огромные копии Юпитера на расстоянии 150 световых лет от Земли. Подобные планеты создают предпосылки для развития биологических видов на других небесных телах.

Скорее всего, «космически стражи» расположены по всей Вселенной и защищают звёздные системы от столкновений. При отсутствии Юпитера жизнь на Земле бы не зародилась из-за атак астероидов. Ведущий автор исследования, профессор астрофизики Стивен Клейн говорит, что сделанное открытие позволит понять, есть ли разумная жизнь за пределами нашей галактики.

Неуловимые гиганты были обнаружены с помощью оборудования, фиксирующего космические колебания, при которых звезда движется в сторону Земли и в обратном направлении. Они вызваны гравитационным притяжением других небесных тел. «Раскачивание» звезды — верный признак наличия экзопланет поблизости. Когда космический объект расположен далеко от Солнца, то заметить колебания намного сложнее.

Поделиться новостью:
Автор - Николай Самойлов
Главное за неделю

Эксперт в пух и прах разнёс снимок МКС, сделанный на смартфон

 Пользователь портала «Пикабу» сопоставил технические характеристики смартфона и...

Учёные раскрыли тайну Бермудского треугольника

Образование вулканов атлантического архипелага до сих пор имеет много загадок и будоражит...

Instagram «удалит» приложение Direct

Отмена данной функции внутри приложения может повлечь за собой часть недовольств со...

Рогозин анонсировал «колонизацию» Луны россиянами в 2030 году

Глава «Роскосмоса» на лекции в МГУ, 23 мая, обнародовал планы на 2029-2030 гг. Ключевыми...

Сверхлёгкая и прочная: Создан новый вид жароустойчивой древесины

 Её удалось получить при помощи изучения строения материала и изменения его химических...

Что ожидает владельцев смартфонов Huawei - Мнение

Будущее компании туманно, хоть Google и обещает поддерживать уже выпущенные устройства.

«Двойной» астероид приближается к Земле

25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит...

Браузер Firefox 67 станет на 80% быстрее

Обновленное ядро позволит ускорить загрузку страниц, а «умный» режим может выборочно...

Учёные создали «робота-кузнечика», способного прыгать на высоту до метра

 Этого 30-сантиметрового робота в дальнейшем будут применять в поисково-спасательных...

После еды нельзя! Названы распространённые ошибки после приёма пищи

Ни в коем случае нельзя ослаблять ремень на талии и выходить покурить, поскольку эти...

Эксперты назвали главный признак нехватки витамина С

 Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали главный признак, по...

Ученый пояснил, почему в космосе запрещено употреблять алкоголь

Также запрещены газированные напитки, сообщает РИА Новости.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ