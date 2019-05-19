«Акция» от NASA: Каждый желающий может отправить своё имя на Марс

Сегодня, 20:06 \\ Наука

Инициалы желающих запишут на микросхеме в рамках программы Mars 2020.

Американское агентство NASA проводит новую «акцию». В удаленном режиме людям предлагают записаться в космическое путешествие к Марсу. «Акция» от NASA предполагает фиксацию инициалов, мечтающих прокатиться к Красной планете, на миниатюрном устройстве, сделанном из кремния. Таким образом, каждый желающий может отправить своё имя на Марс. Дабы попасть в участники, требуется оформить электронный бланк на сайте NASA. Зарегистрироваться разрешают до 30 сентября 2019 года. На микросхеме разместят имена 1,2 млн людей. Зарегистрировавшимся дадут специальный билет на Марс. Речь идёт о сувенирной продукции, а не о проездном документе.

 

Миссия Mars 2020 нацелена на исследование древних геологических процессов на Марсе. Её предшественницей считается программа Insight. В рамках проекта к Красной планете отправили космический аппарат. Он уже достиг Марса и начал там работу. Впервые в истории космонавтики на Красной планете зафиксировали возмущение поверхности.

Оборудование аппарата заметило толчок, исходящий из недр Марса. Это событие доказывает, что Красная планета до сих пор жива. Там происходят марсотрясения с периодичностью один раз в месяц.

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Автор - Николай Самойлов
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