«Двойной» астероид приближается к Земле

25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит вместе со своим спутником.

В 1999 году астрономы обнаружили новый астероид, которому присвоили номер 66391. Через два года космический аппарат позволил зафиксировать околоземный объект. Выяснилось, что он движется по эллиптической орбите, огибая Солнце за 186 дней.

Околоземный объект KW4 — «двойной» — вокруг небесного тела вращается спутник. Астероид приближается к Земле на большой скорости — максимальное сближение состоится 25 мая. Но беспокоится не о чем — KW4 будет в 13,5 раз дальше от земной орбиты, чем Луна.

Вместе с тем, астрономы не исключают опасность, которую может нести астероид — его орбита позволяет сближение с нашей планетой. Диаметр глыбы космических пород достигает двух километров, чего достаточно для катастрофических последствий.

Напомним, недавно в NASA началась разработка ракеты в рамках программы DART. Ее цель — уничтожение астероидов до подлета к земной орбите. По мнению ученых, вероятность такого столкновения достаточно высока.