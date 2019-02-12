Гриб возрастом миллиард лет найден в Канаде

Вчера, 11:05 \\ Наука

Открытие отодвигает границу появления всех животных на 600 млн лет.

Еще недавно самыми древними представителями окаменелых грибов считали находки возрастом в 450 млн лет найденные в Шотландии. Однако в начале 2019 года появилась информация о найденных на Севере Канады окаменелостях, чей возраст существенно превышал найденные ранее. Палеонтологи обнаружили в породах окаменелости многоклеточного существа и дали ему название Ourasphaira giraldae.

Изучив полученный объект с помощью спектрометра и сканирующего микроскопа, учёные из Канады и Бельгии определили, что у организма двойные стенки, соединенные нитями, что напоминает грибы. Однако клеточный анализ показал наличие хитина и хитозана в составе клеток. Такие соединения встречаются в строении стенок грибов и скелетов ракообразных.

Дальнейшее изучение показало, что в Канаде был найден гриб возрастом миллиард лет. Такая находка сдвигает время зарождения заднежгутиковых гораздо дальше чем считали раньше. К заднежгутиковым относятся не только грибы, но и простейшие животные. Такая находка может существенно повлиять на историю развития Земли.

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Автор - Олег Некрасов
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