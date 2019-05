Ученые: секс с жителями Марса будет опасным

Об этом написали в Inverse. Половая связь с потомками колонизаторов Марса может оказаться опасной.

Профессор Скотт Соломон из техасского Университета Райса в США рассказал о том, что эволюция человека после планируемой колонизации, которая должна будет случиться приблизительно в 2050 году, будет экстремально быстрой.

Сообщается, что «марсиане» будут отличаться от жителей Земли некоторыми особенностями. В частности, у представителей Краской Планеты будут плотнее кости, близорукость, другой цвет кожи, усвоение кислорода будет совершенней, а также отличаться будет иммунная система.

Последняя «мутация» как раз и будет создавать опасность или препядствие при смешивании и взаимодействии двух рас. Профессор Соломон рассказал, что на Земле каждый ребенок имеет в среднем от 20 до 120 мутаций. Ребенок с Марса будет иметь в рази больше из-за повышенной радиации.

Отметим, что подробности исследования, проведенного профессором астрофизики приведено в его книге под названием Future Humans: Inside the Science of Our Continuing Evolution.