Коровья отрыжка поможет победить глобальное потепление – учёные

Сегодня, 15:43 \\ Наука

Превращение одного парникового газа в другой нивелирует вред от жизнедеятельности КРС.

Как ни парадоксально, но главной причиной изменения климата является не углекислый газ, а метан, а основным источников выработки метана является коровья отрыжка (до 18% от общего содержания в атмосфере). При этом метан – стратегический ресурс, на добычу которого корпорации тратят миллиарды и наносят этим непоправимый вред окружающей среде. Ученые нашли решение этих двух проблем.

Выделять метан из воздуха оказалось проще и выгоднее, чем работать над снижением уровня СО2. Ученые из Стенфордского университета предложили использовать цеолиты, класс минералов с очень крошечными порами, которые обычно используются в качестве промышленных катализаторов. Они могут «захватывать» молекулы метана и преобразовывать его в другой продукт, а также улавливать молекулы углекислого газа и при определенной температуре превращать его в метан. Этот метан можно использовать как топливо, которое больше не нужно будет качать из недр Земли.

По примерным оценкам, о возврате к доиндустриальному уровню, говорить пока рано, но исследователи не сомневаются - коровья отрыжка поможет победить глобальное потепление, надо только выкачать из атмосферы 3,2 миллиарда тонн метана. Для этого авторы идеи предлагают использовать гигантские электрические вентиляторы для фильтрации воздуха в специальных резервуарах заполненных порошкообразными цеолитами, которые будут «хватать» и удерживать молекулы метана.

Ученые отмечают, что проект требует серьезных доработок и значительных финансовых вложений, но его реализация позволит «оздоровить» атмосферу и климат почти на 20%.

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Автор - Шура Аш
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