Учёные создали самый громкий звук под водой
Ощущение запуска ракеты из-за давления рентгеновского лазера реализовали исследователи из Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики США.
В новом эксперименте исследователи из Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики США использовали рентгеновский лазер для создания чрезвычайно громкого шума, сообщает Sciencealert со ссылкой на Physical Review Fluids. Учёные создали самый громкий звук под водой.
Здесь исследователи хотели использовать LCLS, чтобы узнать больше о том, как звуковые волны высокой интенсивности, которые производят очень громкие звуки, могут воздействовать на материалы и биологические образцы. В рамках исследования команда взорвала невероятно крошечные жидкие микроструи воды, тоньше, чем прядь волос, в вакуумной камере сфокусированными рентгеновскими импульсами фотонов. Когда лазер перехватил поток воды, в микроструйке произошла сверхбыстрая ионизация, когда вода нагревалась, испаряя жидкость и создавая цилиндрическую ударную волну, которая распространялась вдоль струи. По словам исследователей, эти ударные волны имели начальные пиковые давления, которые соответствуют экстремальным интенсивностям звука и уровням звукового давления выше 270 децибел (дБ) - громче, чем взлетающий самолет с разрывом барабанной перепонки или даже запуск ракеты.
Результаты показывают, что в воде невозможно сделать громче, чем этот звук, из-за того, как вода разрушается, если давление, создаваемое ударными волнами, становится больше.
Таким образом, учёные создали самый громкий звук под водой.