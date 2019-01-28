Ощущение запуска ракеты из-за давления рентгеновского лазера реализовали исследователи из Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики США.

В новом эксперименте исследователи из Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики США использовали рентгеновский лазер для создания чрезвычайно громкого шума, сообщает Sciencealert со ссылкой на Physical Review Fluids. Учёные создали самый громкий звук под водой.

«Это чуть ниже порога, когда [звук] будет кипятить воду за одно колебание волны», - сказал физик Клаудиу Стэн. «Безумно мощный рентгеновский лазер, который может создавать такие вещи, как основания «молекулярных черных дыр» и нагревать воду до 100 000 градусов по Цельсию (около 180 000 градусов по Фаренгейту) менее чем за миллионную долю миллионной доли секунды это нечто».

Здесь исследователи хотели использовать LCLS, чтобы узнать больше о том, как звуковые волны высокой интенсивности, которые производят очень громкие звуки, могут воздействовать на материалы и биологические образцы. В рамках исследования команда взорвала невероятно крошечные жидкие микроструи воды, тоньше, чем прядь волос, в вакуумной камере сфокусированными рентгеновскими импульсами фотонов. Когда лазер перехватил поток воды, в микроструйке произошла сверхбыстрая ионизация, когда вода нагревалась, испаряя жидкость и создавая цилиндрическую ударную волну, которая распространялась вдоль струи. По словам исследователей, эти ударные волны имели начальные пиковые давления, которые соответствуют экстремальным интенсивностям звука и уровням звукового давления выше 270 децибел (дБ) - громче, чем взлетающий самолет с разрывом барабанной перепонки или даже запуск ракеты.

Результаты показывают, что в воде невозможно сделать громче, чем этот звук, из-за того, как вода разрушается, если давление, создаваемое ударными волнами, становится больше.

«Амплитуды и интенсивности были ограничены волной, разрушающей ее собственную среду распространения посредством кавитации, и поэтому эти ультразвуковые волны в струях являются одним из самых интенсивных распространяющихся звуков, которые могут генерироваться в жидкой воде», - объясняют исследователи в своей статье. «По нашим оценкам, амплитуды этих волн давления превышают самые большие пиковые давления, полученные с помощью сфокусированных ультразвуковых волн, и, таким образом, могут представлять собой звуки с самой высокой интенсивностью, генерируемые на сегодняшний день в жидкой воде».

Таким образом, учёные создали самый громкий звук под водой.