NASA не снилось: В горах Армении возводится база для отслеживания НЛО

На разрушенном остове передовой научной базы времен СССР силами Роскосмоса ведется строительство новой высокотехнологичной обсерватории.

Бюраканская астрофизическая обсерватория была создана еще во времена СССР. По тем временам она являлась практически самой крупной и технически оснащенной обсерваторией на планете.

После многих лет запустения, которое началось после распада СССР, было принято решение о возведение на «останках» новой инновационной обсерватории. В 2011 году был подписан договор о сотрудничестве и уже в 2013 году Роскосмос разметил там два новейших телескопа.

Оборудование делает экспозиционные снимки звездного неба с задержкой в несколько секунд: за счёт этого, на фотографиях становится возможно отличить «галактический мусор» от неподвижных небесных тел – звезд.

Отличительной чертой российский телескопов служит возможность определять в космическом пространстве тела менее 10 см в длину. Их основной работой служит определение принадлежности «мусора» к мусору. То есть, если на снимках находят объект, которого не должно быть в данном месте в данное время то его относят к НЛО.

Строительство научной базы в горах Армении еще не закончено: организовано жилье и питание для десятка астрофизиков.

На текущий момент эта обсерватория является уникальной, горы Армении прекрасно подходят для созерцания больших участков звёздного неба. Подобных проектов нет ни у одной страны. Ученые перешучиваются между собой: «NASA отстало».

Сама по себе технология поиска предметов имеет далеко идущие перспективы. В век высоких технологий и множественных полетов в космос у нее есть все шансы на обнаружение реальных НЛО – космических кораблей инопланетных рас. Человечество часто с ними встречается у поверхности Земли, но не было зафиксировано ни одного случая «прилета».