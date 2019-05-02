ООН предупреждает: изменения климата грозит массовому вымиранию

Сегодня, 10:06 \\ Наука

Продуктивные способности поверхности нашей планеты сократились ещё на 23%. Неутешительные данные огласили учёные Межправительственной научно-политической комиссии по биоразнообразию и экосистемам, организованной в Париже.

По данным ООН под угрозой исчезновения находится большой процент различных видов растений и животных. Причина довольно известна и на слуху – непоправимые изменения современного климата.

По подсчётам современных учёных, под угрозой массового вымирания находится около 25% всех видов животных планеты, а репродуктивность поверхности Земли уменьшилась больше чем на 20%.

Мировой океан также терпит тяжёлые изменения. За короткий промежуток времени сократилось большое количество рыбы, а часть морских млекопитающих вовсе прекращает своё существование. Загрязнение воды несёт за собой ужасные последствия: на многих участках океана жизнь в принципе невозможна.

Огромное значение играет и глобальное потепление. Специалисты предупреждают о том, что при повышении среднестатистической температуры хотя бы на 2 градуса – это грозит исчезновением, как минимум, пяти процентов животных планеты. На данный момент температура повышена на 1 градус.

Естественно, что экстренные меры позволяют спасти ситуацию, но для этого необходим точный расчёт каждой популяции вида животных, а также следует учесть темпы появления новых поколений. Но восстановление природы необходимо начинатель незамедлительно.

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Автор - Анастасия Васильева
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