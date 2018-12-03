Истончение льда происходит так быстро, что с 1992 года мировой океан поднялся на 4,6 мм.

Объединяя 25 лет спутниковых высотомерных измерений Европейского космического агентства и модель регионального климата, британский Центр полярных наблюдений и моделирования (COM) отслеживал изменения снежного и ледяного покрова на континенте. Группа исследователей во главе с профессором Энди Шепардом из Университета Лидса обнаружила, что ледяной покров Антарктиды местами истончился до 122 метров, причем наиболее быстрые изменения происходят в Западной Антарктике, где таяние океана вызвало дисбаланс ледников. Это означает, что пострадавшие ледники нестабильны, так как они теряют больше массы из-за таяния и обледенения айсбергов, чем получают из-за снегопадов.

Команда обнаружила, что картина прореживания ледника не была статичной. С 1992 года прореживание распространилось на 24% территории Западной Антарктиды и большинство ее крупнейших ледовых потоков (Пайн-Айленд и Твейтс) теперь теряют лед в пять раз быстрее, чем в начале исследования. По сути, глобальное потепление уничтожило четверть ледников Западной Антарктики.

Для того, чтобы показать истончение ледников команда сравнила измеренное изменение высоты поверхности с моделируемыми изменениями снегопада, и там, где расхождение было больше, они приписали его происхождение дисбалансу ледника.

На участке протяженностью 1850 миль в Западной Антарктиде вода перед ледниками слишком горячая. Это вызывает таяние нижней стороны ледников, где они размалываются о морское дно. Таяние уменьшает трение и позволяет ледникам быстрее попадать в океан и, следовательно, становиться тоньше.

Это важная демонстрация того, как спутниковые миссии могут помочь понять, как меняется наша планета. Полярные регионы являются враждебной средой и чрезвычайно труднодоступны с земли. В связи с этим взгляд из космоса является важным инструментом для отслеживания последствий изменения климата.