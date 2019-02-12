Шведские учёные выявили у человека сильный «ген собаковода»

Сегодня, 10:53 \\ Наука

Предки приручали собак из-за мутаций в ДНК. Ген нужен был для выживания. Животные помогали охотиться и защищали хозяев. 

Шведские учёные выяснили, что любовь человека к таким животным как собаки заложена в генах. Для подтверждения своего предположения они изучили геномы 50 тысяч близнецов, родившихся за последние 100 лет.

Оказалось, что существует связь между незначительными мутациями в ДНК и любовью к домашним питомцам - «ген собаковода» у человека очень сильный. Если у человека есть любимая собака, то это свидетельствует о наличии мутации в коде его ДНК. При этом у женщин данная связь достигает даже 60%.

Учёные пока не могут ответить, где именно располагается данный ген, хоть и выявили его. Предполагается, что они распространились по популяциям предков человека, поскольку здесь играл немаловажную роль вопрос выживания: собаки помогали выживать людям, защищая их от хищников. Учёные намерены открыть ген и детально изучить его. 

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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