Шведские учёные выявили у человека сильный «ген собаковода»

Предки приручали собак из-за мутаций в ДНК. Ген нужен был для выживания. Животные помогали охотиться и защищали хозяев.

Шведские учёные выяснили, что любовь человека к таким животным как собаки заложена в генах. Для подтверждения своего предположения они изучили геномы 50 тысяч близнецов, родившихся за последние 100 лет.

Оказалось, что существует связь между незначительными мутациями в ДНК и любовью к домашним питомцам - «ген собаковода» у человека очень сильный. Если у человека есть любимая собака, то это свидетельствует о наличии мутации в коде его ДНК. При этом у женщин данная связь достигает даже 60%.

Учёные пока не могут ответить, где именно располагается данный ген, хоть и выявили его. Предполагается, что они распространились по популяциям предков человека, поскольку здесь играл немаловажную роль вопрос выживания: собаки помогали выживать людям, защищая их от хищников. Учёные намерены открыть ген и детально изучить его.