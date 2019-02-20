17-летний астроном обнаружил планету с двумя Солнцами

Линии поглощения света и снимки телескопа в Нью-Мексико позволили описать необычную «комплектацию», как у учёных.

17-летний астроном из 11 класса школы Горация Манна в Нью-Йорке обнаружил планету с двумя Солнцами. Сделать открытие парню помогли снимки собранные между 2008 и 2012 годами наземным телескопом в Нью-Мексико. Как правило, телескоп возвращается для просмотра каждой звезды раз в две недели или около того. И каждый раз он делал подробные фотографии звезды в видимом свете. Брайан объясняет, что в спектры света, исходящие от звезды, встроено множество тёмных элементов, называемых линиями поглощения. Эти узкие полоски создаются, когда определенные длины волны света от звезды поглощаются материалами, которые лежат между этой звездой и Землёй. Используя эти линии, учёные могут определить, какие вещества поглотили звёздный свет. В своем анализе Брайан сфокусировался на 1100 или около того жёлтых звёздах в фотографическом обзоре. Такие звёзды больше всего похожи на Солнце. Брайан обнаружил, что среди этих далеких звезд девять вращаются вокруг гигантских планет, масса которых в 15 раз меньше массы Юпитера. Другая звезда в обзоре, вероятно, обведена чем-то, называемым коричневым карликом.

Такое тело обычно в 15 - 75 раз больше массы Юпитера - слишком мало, чтобы стать звездой. Две звезды фактически были частью двухзвездной или двойной системы. Эти пары находятся так далеко от Земли, но настолько близко друг к другу, что кажутся одной звездой. Все же регулярные изменения в их спектрах показывают, что они - колеблющаяся пара. Самая впечатляющая из новых находок Брайана - круговая планета (Ser-kum-BY-nair-ee).

Это термин для планеты, которая вращается вокруг двух звёзд. Открытие Брайана появилось, когда он увидел небольшие колебания, вызванные планетой, поверх больших колебаний, вызванных вращающимися вокруг друг друга звёздами. Круговая планета, обнаруженная Брайаном, находится на расстоянии 400-500 световых лет от Земли. По его данным, он вращается вокруг своих родительских звезд на расстоянии около 90 миллионов миль. Это будет кружить их один раз каждые 315 дней или около того. По размерам колебаний своих родительских звезд, эта вновь найденная экзопланета, вероятно, примерно в 2,8 раза массивнее Юпитера. Это, в свою очередь, означает, что планета необитаема, отмечает он. Таким образом, 17-летний астроном обнаружил планету с двумя Солнцами. Теперь очередь учёных, которые продолжать наблюдать за круговой системой планет, если это быстрее не сделает Брайан.