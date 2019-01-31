Многовековая загадка раскрыта: британский ученый расшифровал легендарный манускрипт Войнича

Лингвист Бристольского университета за несколько недель понял, какие комбинации символов были использованы для написания легендарного манускрипта Войнича. Ранее, лингвисты и криптоаналитики не могли понять текст более ста лет.

Манускрипт монахов XV века, написанный таинственным автором на загадочном языке вскоре можно будет расшифровать и прочитать. Доктор Бристольского университета Джерард Чешир рассказал, что разобрал алгоритм построения языка. И хотя первые попытки, разобрать написанное, были совершены еще в XVII веке, для этого ему понадобилось лишь две недели. Ученый утверждает, что рукопись написана на протороманском, который был предшественником современных языков: французского, итальянского, испанского, португальского, румынского и каталонского.

Чешир считает, что документ был создан доминиканскими монахами в качестве руководства для королевы Арагона Марии Кастильской (1401 – 1458). Манускрипт получил свое название в честь польского антиквара Вильфреда Войнича, купившего рукопись у духовного ордена Римско-католической церкви Ордена святого Игнатия.

Из объяснений специалиста следует, что для написания рукописи использовались такие комбинации символов, в которых не применялись двойные согласные. В то же время, заметны аббревиатуры из сдвоенных, строенных гласных, дифтонгов, трифтонгов и так далее, количеством до пяти гласных. Отмечается, что текст частично написан на латыни.

В 1976 году американский физик Уильям Беннетт выполнил частотный анализ и этим доказал, что исходя из структуры текста, рукопись можно отнести к естественным языам. Десять лет назад аризонские ученные методом радиоуглеродного датирования показали, что пергамент создан между 1404 и 1438 годами.

Благодаря доктору Джерарду Чеширу, стало возможным расшифровать манускрипт. Процесс расшифровки займет немало времени, так как документ содержит в себе более 200 страниц.