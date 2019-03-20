Здоровые люди предпочитают собак – учёные

Сегодня, 18:48 \\ Наука

Четвероногие сокращают риск заболевания сердца на 23%.

Шведские учёные пришли к выводу, что жизнь с собаками уменьшает сердечные заболевания. В исследовании принимали участие 3,4 млн человек возрастом от 40 до 80 лет. Четвероногие сокращали риск заболевания сердца на 23%, риск преждевременной смерти — на 20%. Эксперимент, который продолжался 12 лет, показал, что собаки облегчают социальную изоляцию и депрессию.

По словам специалистов, владельцы собак обладают лучшей реакцией на стресс (артериальное давление и пульс не повышается), имеют высокий уровень физической активности и меньшее количество холестерина в крови.

Эпидемиолог Тови Фалл рассказал, что последнее исследование было направлено на тщательное изучение различий в жизни с собакой и без неё. Ученые отметили, что наибольшее положительное влияние собака оказывает на одиноких людей: четвероногий может заменить друга и собеседника. Домашний любимец побуждает хозяина гулять, что обеспечивает социальную поддержку. По статистике, выгуливать животное нужно два раза в день, что помогает увеличить пребывание на свежем воздухе и улучшить активность в целом. Даже если человек заболел, попал в больницу, получил выговор на работе — у него всегда есть стимул вернуться домой к своему любимчику.

Доктор Фалл сообщил, что здоровые люди предпочитают собак. Для насыщенной спортивной жизни он советуют выбрать ритривера: он способен «обеспечить» дружбой, верностью, поддержкой и пониманием.


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Автор - Ксения Вишневская
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