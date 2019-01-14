Летим на Луну: Российские ученые разрабатывают проект лунной обсерватории

Сегодня, 10:28 \\ Наука

До 2030 года должен будет завершиться российский проект по созданию лунной обсерватории, который позволит значительно продвинуться в вопросе изучения космоса.

О создании лунной обсерватории заявили в институте космических исследований РАН. Идея создания станции содержится в российской программе по освоению Луны до 2035 года. На спутнике Земли планируется построить две базы: для радиоастрономических исследований и изучении космических излучений.

Астрономы неоднократно заявляли, что земные телескопы в данный момент не способны с абсолютной точностью регистрировать космическую информацию. Это объясняется наличием в атмосфере Земли различных «помех» на пути между телескопом и изучаемым объектом. Именно эту преграду и планируется обойти, построив станцию на Луне.

На первоначальном этапе, как заявляют представители РАН, освоением Луны и строительством будут заниматься роботы, так как человек трудно переносит работу в условиях невесомости. Космонавты будут отправляться на Луну уже на этапе отладки и оптимизации.

Проблему обхода «помех» земной атмосферы решают и в других странах. Так, например, американские ученые запустили в космос телескоп Хаббл, названый в честь известного астронавта Э. Хаббла. Аппарат работает уже 25 лет и является самый большим космическим телескопом на данный момент. Помимо него, существует еще около десятка космических телескопов, запущенных при сотрудничестве различных мировых стран: Телескоп для изучения вселенной в гамма-лучах «Комптон, Телескоп для поисках новых планет «Кеплер», Телескоп, работающий в инфракрасном спектре «Спитцер» и т.д.

Поделиться новостью:
Автор - Андрей Доброверов
Главное за неделю

Боль в пояснице скрывает три смертельные болезни

Обезболивающий укол снимает спазмы, но в итоге человек «сгорает» от сахарного диабета,...

Врачи сообщают о том, что снизить давление можно без лекарств

 Отечественные медики дают несколько простых, но эффективных советов по снижению давления...

DJI представила «убийцу» GoPro

Первая экшн-камера компании бросает вызов лидеру рынка.

NASA планирует высадить первую в мире женщину на Луну

Программа получила название «Артемида», в честь греческой богини Луны и сестры Аполлона,...

Врачи рассказали о первых признаках появления камней в почках

 Камни в почках вызывают серьезный дискомфорт у их обладателя. Врачи рассказали о первых...

Врачи назвали причины задержки воды в организме и способы борьбы с отёками

Вода может накапливаться даже в лёгких, что провоцирует кашель и проблемы дыхания.

На Титане обнаружили 6300-километровый «коридор жизни»

Этот коридор мог помочь внеземным созданиям выжить в условиях сурового климата Титана,...

Парад планет 14 мая вызовет разрушительное землетрясение

Сила подземных толчков будет достигать 7 баллов по шкале Рихтера. Об этом заявил...

Пауки в ходе эволюции изобрели «катапульту» для быстрого перемещения

Паук Hyptiotes cavatus с большим усилием натягивает паутину, как резинку, чтобы...

«Смерть» паролям Windows 10: Microsoft удалит все коды в течение недели

800 миллионов пользователей Windows 10 в скором времени останутся без паролей. Эксперты...

Учёные уверены, что вино способно продлить жизнь

 Калифорнийские учёные на этой неделе пришли к выводу о том, что пару бокалов хорошего...

Одиночество способствует болезням сердца: названы способы защиты сердечно-сосудистой системы

 Британские ученные составили перечень из восьми способов защиты сердца для людей любых...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ