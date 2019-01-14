Летим на Луну: Российские ученые разрабатывают проект лунной обсерватории

До 2030 года должен будет завершиться российский проект по созданию лунной обсерватории, который позволит значительно продвинуться в вопросе изучения космоса.

О создании лунной обсерватории заявили в институте космических исследований РАН. Идея создания станции содержится в российской программе по освоению Луны до 2035 года. На спутнике Земли планируется построить две базы: для радиоастрономических исследований и изучении космических излучений.

Астрономы неоднократно заявляли, что земные телескопы в данный момент не способны с абсолютной точностью регистрировать космическую информацию. Это объясняется наличием в атмосфере Земли различных «помех» на пути между телескопом и изучаемым объектом. Именно эту преграду и планируется обойти, построив станцию на Луне.

На первоначальном этапе, как заявляют представители РАН, освоением Луны и строительством будут заниматься роботы, так как человек трудно переносит работу в условиях невесомости. Космонавты будут отправляться на Луну уже на этапе отладки и оптимизации.

Проблему обхода «помех» земной атмосферы решают и в других странах. Так, например, американские ученые запустили в космос телескоп Хаббл, названый в честь известного астронавта Э. Хаббла. Аппарат работает уже 25 лет и является самый большим космическим телескопом на данный момент. Помимо него, существует еще около десятка космических телескопов, запущенных при сотрудничестве различных мировых стран: Телескоп для изучения вселенной в гамма-лучах «Комптон, Телескоп для поисках новых планет «Кеплер», Телескоп, работающий в инфракрасном спектре «Спитцер» и т.д.