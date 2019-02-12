Китайский луноход добыл пробы с обратной стороны луны

Запущенный Китаем луноход «Юйту-2» начал приносить пользу. В ходе космической миссии «Чанъэ-4» аппарат совершил высадку в кратер на обратной стороне луны и взял там первые пробы.

3 января 2019 года программой исследования луны «Чанъэ» была осуществленна мягкая посадка на обратную сторону луны. В ходе программы аппарат должен сделать забор и исследования образцов грунта и доставить их обратно на Землю.

Как поясняют китайские учёные, луноход нашел два типа пород, в существовании которых на луне ученые были не уверенные. В ходе исследований уже удалось обнаружить в лунной мантии минералы с высоким содержанием железа.

Изучение полученных проб поможет узнать, как формировался спутник, ведь эксперты полагают что наша планет и луна формировались совершенно по-разному. Из за небольшого размера Луна очень быстро остыла и из-за этого породы ядра и мантии залегают только глубоко в недрах спутника.

До сегодняшнего дня ни советские, ни американские зонды не брали пробы мантии, только на сегодняшний день были получены первые данные о её составе.



