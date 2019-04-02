Учёные создали искусственный геном кишечной палочки

Все гены бактерии E.coli заменили полной копией клеток, синтезированных в лаборатории.

Искусственный геном помог создавать организмы, предназначенные для производства новых соединений. Учёные создали точную копию бактерий E.coli. Это первый шаг в разработке микробов для изготовления полимеров.

Британские учёные заменили 4 млн генов ДНК кишечной палочки искусственным материалом. Этот эксперимент длился целых 2 года, поэтому специалисты разрабатывают новые ускоренные методы создания синтетических частиц.

Первые искусственные геномы были созданы в 2008 году исследователями Института Дж. Крейга Вентера, однако замена ДНК кишечной палочки, которая в 4 раза больше предыдущих работ, стала рекордсменом в научной сфере. Escherichia coli является главным объектом для генетических экспериментов инженеров, ведь она способна «принять» в геном различные чужеродные тела.

Синтетическая бактерия E.coli имеет 61 кодом вместо стандартных 64. Это означает, что организм может существовать даже со «сжатым» генетическим кодом.

По словам специалистов, неиспользуемые части кода можно использовать для других функций, например, чтобы бактерии начали производить белки с аминокислотами.

В 1968 году первооткрыватель структуры ДНК Фрэнсис Крис создал теорию «замороженного несчастного случая»: после эволюции основных форм жизни, триплетные коды будут заблокированы. Британские ученые заявили, что дальнейшие их исследования будут направлены на «размораживание» этого кода.