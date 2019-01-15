Учёные нашли гены, которые сделают помидоры вкуснее

Помидоры смогут сохранить не только вкус, но и товарный вид при длительной транспортировке.

Статистика показала упадок продажи томатов на местном рынке из-за низких вкусовых качеств. Различие заключается в том, что производители помидоров выбирают гены, которые помогают плоду пережить долгую транспортировку, сохранив при этом товарный вид, но пожертвовав вкусом. В ходе исследования, учёные нашли гены, которые сделает помидоры вкуснее.

Ещё в 2012 году, геном домашнего томата был полностью изучен, но это была только одна конкретная порода. Позже исследователи изучили другие сорта, включая томаты семейной реликвии, которые являются более ароматными. Это расширило точку зрения касательно полного генома всех регулярно выращиваемых томатных пород, что даст производителям множество новых инструментов для выращивания более вкусных, здоровых помидоров. Кроме того, исследуя аромат, учёные обнаружили один ген, добавляющий цветочные и фруктовые ноты к помидорам.

Соавтор исследования Джеймс Джованнони заявил: «Ген влияет на фруктовый вкус, катализируя биосинтез ряда липидных (жировых) летучих веществ – соединений, которые легко испаряются и вносят свой вклад в аромат». Учёные уверены, что новые данные о геномах разных сортов томатов, позволят селекционерам разрабатывать более вкусные культуры.