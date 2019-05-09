NASA планирует высадить первую в мире женщину на Луну

Программа получила название «Артемида», в честь греческой богини Луны и сестры Аполлона, чьим именем были названы предыдущие миссии.

Накануне, NASA попросило у конгресса дополнительные 1,6 миллиарда долларов. Организация планирует высадить первую в мире женщину на Луну к 2024 году. Еще в марте 2019 года, NASA высоко оценило предложенные президентом США деньги, однако их стало недостаточно.

Новая миссия получила название «Артемида», в честь древнегреческой богини Луны. По словам разработчиков, всё взаимосвязано, поскольку Артемида была сестрой Аполлона, в честь которого были названы первоначальные миссии по высадке на Луну. В свою очередь директор NASA Чарльз Болден заявил о том, что предоставленный Дональдом Трампом бюджет, оценивается как «один из самых крупных за всю историю». Однако, из-за сильнейшего сокращения общего финансирования, управление вынуждено просить дополнительные средства.

Для продолжения строительства ключевых компонентов исследовательской кампании, которая отправит астронавтов на Луну и за её пределы, президентский бюджет предоставляет 21 миллиард долларов, что на 500 миллионов меньше, чем в прошлом году. Организация планирует включить новую ракету большой грузоподъемности, а также аванпост «Лунные ворота», который сможет вращаться вокруг спутника Земли к середине 2020-х годов, а также другие лунные корабли для доставки туда грузов.