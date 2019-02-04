Мощности компании Budweiser переведут на альтернативную энергетику.

Новый владелец марки американского пива Budweiser решил изменить стратегию компании. Недавний рекламный ролик демонстрирует пивные банки на фоне ветряных генераторов, а слоган Budweiser сменили на «сваренное ветром».

Речь идет о контракте с Enel Green Power – поставщиком энергии из возобновляемых источников. Для производителя пива была построена ветряная электростанция Thunder Ranch, которая обеспечивает производство пива электричеством.

Первым сортом «экологичного» пива была партия, сваренная ко Дню Земли. Этот продукт был создан с использованием возобновляемых источников энергии.

По мнению аналитиков, подобная политика крупных производителей поможет изменить обстановку на планете. Экологичное пиво спасет планету, минимизировав вредные выбросы при производстве конечного продукта. Стоит отметить, что контракт с Enel Green Power заключен на 15 лет, а избыток электричества с Thunder Ranch позволит обеспечить электроэнергией небольшой город.

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