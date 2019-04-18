Биологи нашли дерево, пережившее Иисуса

Сегодня, 15:48 \\ Наука

Найден кипарис возрастом 2624 года, а возраст остальных деревьев леса превышает 2000 лет.

В Северной Каролине (США) возле реки Блэк находится лес, в котором учёные обнаружили деревья чей возраст превышает 2000 лет, а одному из них примерно 2624 года. Данный факт делает его пятым деревом по старшинству в мире.

Возраст соседнего дерева составил примерно 2088 лет и геологи считают, что возраст многих лысых кипарисов (Taxodium distichum) в данном лесу превышает 2000 лет. Также специалисты предполагают, что возраст некоторых из них приближается или даже превышает 3000 лет.

Ранее биологи уже находили древние деревья в данном регионе, что привело к покупке 65 квадратных километров территории Северной Каролины природоохранной компанией для защиты величественных растений. Используя специальный бур, не вредящий растению ученые взяли образец ядра дерева, позволивший им сосчитать кольца дерева и определить его возраст. Возраст дерева под кодовым именем BLK227 составил порядка 2624 лет. Это означает, что саженец пророс в 605 году до н.э. – в период, который предшествовал Римской Империи, и год, когда Навуходоносор II взошел на трон Вавилона. По сути биологи нашли дерево, родившееся раньше и пережившее Иисуса Христа.

Роща столь древнего леса крайне необычна, ведь кипарисы активно вырубались и сохранилось менее 1% первозданных девственных кипарисовых лесов.

Эти деревья примечательны не только своим возрастом. Кольца лысых кипарисов являются четким показателем осадков в течение вегетационного периода любого года. Таким образом, кольца BLK227 и других лесных старожителей содержат ценную информацию о двух с половиной тысячелетиях климатической информации - засухах и наводнениях, начиная с времен Неовавилонской империи.

Команда исследователей планирует проводить поиски дальше в надежде найти более старые деревья.

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Автор - Олег Некрасов
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