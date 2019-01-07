Колонизация отменяется. Ученые узнали почему Марс теряет воду

Они считают, что основную роль в процессе играет орбита Красной планеты.

Группа российских и немецких ученых провели исследование и выяснили, что каждые два года (по времени Земли) на Марсе наступает лето и атмосфера открывает «окно», через которое вода в виде пара выходила из газовых слоев оболочки в верхние. Некоторая часть пара «уходила» в космос.

Ученые утверждают, что много миллионов лет назад Марс был богат океанами, морями и прочими источниками воды. В течение всего этого времени указанным выше способом Красная планета теряла водные запасы. На сегодняшний день на поверхности планеты осталось 20% водной структуры от изначального количества.

Ученые воссоздали модель процесса потери воды на Марсе и определили, что он работает по принципу насоса.

Выводы исследования оказались не утешительными: Марс продолжает распылять остатки воды в космос. Это может означать, что колонизация на Марс, как планировалось учеными из NASA может никогда не произойти.