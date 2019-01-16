Лягушки вымрут через 50 лет: Учёные назвали плачевные последствия глобального потепления

Смертельная болезнь амфибий распространяется из-за высокой температуры окружающей среды.

Исследования британских учёных показали, что климатические изменения имеют плачевные последствия для лягушек. Новый вирус может стать причиной исчезновения многих видов амфибий.

Привычные многим садовые лягушки вымрут через 50 лет, если не будет решён вопрос улучшения экологии планеты. Уже сейчас 4 из 10 видов находятся на грани исчезновения.

Доктор Стивен Прайс из Института зоологии заявил, что проблема глобального потепления — это то, что происходит здесь и сейчас. Повышенная температура «пробуждает» спящие вирусы, которые могут распространиться по всей планете. Учёные не могут предсказать воздействие на природу новых заболеваний.

Один из уже известных вирусов — рановирус – способен уничтожить целую популяцию лягушек. Специалисты уже назвали эту ситуацию катастрофой Земли. Если выбросы углерода в атмосферу останутся без контроля, то вспышка болезни моментально распространится. И это будет касаться уже не только амфибий.