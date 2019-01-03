Рассеянный склероз: Ученые открыли механизм возникновения заболевания

Древние вирусы участвуют в острой воспалительной защитной реакции, которая провоцирует развитие болезни.

Рассеянный склероз является неизлечимым аутоиммунным заболеванием, которое повреждает головной и спинной мозг. Ученые открыли, что воспалительный процесс связан с реактивацией древних вирусов, которые в ходе эволюции стали частью ДНК человека. Однако специалисты опровергли тот факт, что причиной склероза может быть инфекция.

Исследователям удалось изучить механизм возникновения заболевания: древние вирусы участвуют в защитной реакции организма при столкновении с воспалительными явлениями. «Исторические» клетки быстрее обнаруживают инфекции и активируют гены во время атаки.

По словам специалистов, изучение этого механизма поможет создать алгоритм лечения рассеянного склероза с помощью малых молекул, которые ингибируют ферменты, модифицирующие хроматин.

Медики рассказали, что первые признаки склероза проявляются при поражении 50% нервных окончаний: проблемы со зрением, нарушение речи, потеря координации, онемение конечностей, потеря обоняния, сонливость, резкие изменения настроения, потеря веса, снижение интеллекта. Эксперты рекомендуют обратиться к специалистам, чтобы провести обследование и выявить причину заболевания.