Рассеянный склероз: Ученые открыли механизм возникновения заболевания

Сегодня, 11:09 \\ Наука

Древние вирусы участвуют в острой воспалительной защитной реакции, которая провоцирует развитие болезни.

Рассеянный склероз является неизлечимым аутоиммунным заболеванием, которое повреждает головной и спинной мозг. Ученые открыли, что воспалительный процесс связан с реактивацией древних вирусов, которые в ходе эволюции стали частью ДНК человека. Однако специалисты опровергли тот факт, что причиной склероза может быть инфекция.

Исследователям удалось изучить механизм возникновения заболевания: древние вирусы участвуют в защитной реакции организма при столкновении с воспалительными явлениями. «Исторические» клетки быстрее обнаруживают инфекции и активируют гены во время атаки.

По словам специалистов, изучение этого механизма поможет создать алгоритм лечения рассеянного склероза с помощью малых молекул, которые ингибируют ферменты, модифицирующие хроматин.

Медики рассказали, что первые признаки склероза проявляются при поражении 50% нервных окончаний: проблемы со зрением, нарушение речи, потеря координации, онемение конечностей, потеря обоняния, сонливость, резкие изменения настроения, потеря веса, снижение интеллекта. Эксперты рекомендуют обратиться к специалистам, чтобы провести обследование и выявить причину заболевания.

Поделиться новостью:
Автор - Ксения Вишневская
Главное за неделю

Экономим и худеем: базовый набор продуктов, которые должны быть в холодильнике у каждого

  Врач-диетолог Татьяна Селезнёва из Ярославля в эту пятницу поделилась идеей «базового...

Прислушайся к сердцу: Медики рассказали, как распознать симптомы аневризмы аорты

 9 мая от этой болезни умер известный журналист Сергей Доренко. Именно сердечная...

Лягушки вымрут через 50 лет: Учёные назвали плачевные последствия глобального потепления

 Смертельная болезнь амфибий распространяется из-за высокой температуры окружающей среды.

Прислушайся к сердцу: Медики рассказали, как распознать симптомы аневризмы аорты

 9 мая от этой болезни умер известный журналист Сергей Доренко. Именно сердечная...

Палочки для еды помогут сохранить стройную фигуру

Диетологи назвали альтернативный способ похудения без особого труда.

Чёрный или все-таки зелёный? Диетологи выяснили, от какого чая стоит отказаться

Напиток помогает взбодрить организм человека, однако также обладает возбуждающим...

В Samsung запатентовали складной «смартфон-кирпич»

После провала с Galaxy Fold компания разрабатывает устройство, сгибающееся в трёх местах.

Камеры смартфонов Samsung получат 64-мегапиксельные сенсоры

Датчик изображения ISOCELL Bright GW1 поднимет светочувствительность мобильных камер на...

Пророчество Ванги о страшной болезни: Ясновидящая предсказала эпидемию вируса «мгновенной старости» к 2088 году

Молодые люди за пару секунд превратятся в дряхлых стариков, но учёным в итоге удастся...

Майя предвидели опасность Нибиру и ушли вглубь планеты: Учёные нашли подземный ход, оставленный древней цивилизацией

Древние люди могли обнаружить существование жизни внутри Земли. Они пошли на разведку....

Жир растает на глазах: Диета «ленивый кето» поможет подготовиться к пляжному сезону

 Больше жиров, умеренное количество белков и очень мало углеводов помогут привести фигуру...

Гнев опасен для жизни пожилых людей – Ученые

Эмоциональное состояние может влиять на здоровье, провоцируя рак, артрит и...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ