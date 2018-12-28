Котики в носочках: Учёные рассказали, что «варежки» на лапках появляются в результате генетической мутации

Возможности пигментации шерсти животных безграничны. Группа меланоцитов вызывает неравномерное распределение цвета.

Явление пигментации в сочетании с белыми пятнами распространено в природе: подобные рисунки можно встретить у свиней, оленей, собак, морских свинках, лошадей и тд. Однако чаще всего это разнообразие замечают среди кошачьих. Котики в носочках занимают лидирующие позиции в популярности среди любителей животных.

Учёные рассказали, что «варежки» на лапках появляются в результате генетической мутации, которая вызывает необычное распределение меланоцитов. В зачаточном состоянии клетки сгруппированы по направлению к спине. По мере развития плода меланоциты распространяются по всему организму. Если они направились равномерно, то получится одноцветная шерсть, например, как у кота Салема («Сабрина маленькая ведьма»). Когда же клетки двигаются хаотично, тогда образовывается шерсть чёрная с белыми пятнами.

Британские специалисты сообщили, что это не единственная особенность, которая способна изменить цвет шерсти. Ген агути контролирует количество чёрного оттенка на коже. «Оранжевый» ген воздействует на Х-хромосому, что приводит к появлению яркой шерсти.