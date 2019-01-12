Диетологи назвали продукты для стройного живота

Сегодня, 05:00 \\ Наука

Белки, жиры и необработанные углеводы – залог стройности, убеждены диетологи.

У многих людей проблемы с лишним весом начинаются с области живота, которая склонна обрастать жиром в первую очередь. Британские специалисты назвали продукты, которые будут полезны для стройного живота.

По мнению фитнес-инструктора Арооши Неконам, главная задача в похудании – создать дефицит калорийности. По мнению специалиста, необходимо включить в свой рацион белки, жиры, и углеводы. Если дополнить это комплексом упражнений для области живота, результат не заставит себя ждать.

Так, по результатам опроса на портале Healthline Report, люди, употребляющие белковую пищу, менее склонны к набору лишнего веса. Но диетологи напоминают, что нельзя злоупотреблять белковой пищей - организм сам восполнит недостаток питательных веществ.

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании составили список продуктов, содержащих максимальное количество белка. Так, стоит употреблять мясо птицы без кожи, яйца и рыбу. Помимо этого, бобы, гороха и чечевица сможет дать дневную норму белка.

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Автор - Сергей Ковалев
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