Ученые нашли способ навсегда избавиться от негативных воспоминаний

В НИЦ «Курчатовский институт» учеными были проведены многочисленные исследования, направленные на избавление от воспоминаний, приносящих боль. В ходе эксперимента над мышами было выявлено, что самым эффективным способом является использование ингибиторов синтеза белка. Данная разработка может оказать помощь людям, которые страдают от посттравматического расстройства.

Посттравматическое стрессовое расстройство - тип тревожного расстройства, которое развивается, когда человек становится свидетелем или участником стрессовых событий. Лечат данное расстройство при помощи психотерапии и медикаментов, которые не всегда помогают.

Специалисты заметили, что при помощи ингибиторов можно нарушить синтез белка в мозге, что позволит влиять на память. При воспоминаниях человека о травматических событиях, когда память начинает свою активность, можно ее нарушить, введя в этот момент синтез белка.

Отмечается, что исследователям еще предстоит выяснить сколько сможет продлиться эффект от стирания отрицательных воспоминаний, и сможет ли мозг продолжить нормальную активность после этого.