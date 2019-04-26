Ученые установили, какие мысли делают людей счастливее

Сегодня, 07:15 \\ Наука

Американские ученые из Калифорнийского университета (Лос-Анджелес) установили, какие мысли могут сделать людей счастливее или наоборот – несчастными. Специалисты поделились результатами своих исследований в журнале Social Psychological and Personality Science.

 Несмотря на то, что все люди разные, большинство из них схожи в стремлении быть счастливыми. Ученые из США установили, какие мысли помогут этого добиться.

Исследователи выяснили, что счастливее людей делают размышления о стабильной жизни. Те же, кто ожидает в ближайшие 10 лет изменений как в лучшую, так и в худшую сторону, оказываются менее удовлетворены жизнью.

Эти результаты были получены благодаря анализу данных, которые собрали 10 лет назад, а затем сравнили с актуальным положением дел. Выяснилось, что те люди, которые не видели серьезных изменений в своем укладе жизни в будущем, оказались счастливее тех, кто предполагал, что изменится в ближайшие 10 лет.

Ученые полагают, что это связано с тем, что у людей, не ожидающих изменений, не происходит сильного разрыва между «я-сейчас» и «я-будущий». Тем самым им легче строить планы, откладывать сбережения, а также внимательнее относиться к своему здоровью.

Обратная ситуация наблюдается у людей, ожидающих в жизни перемен (причем неважно с каким знаком «-» или «+»). Такие люди ожидают от жизни многого. Они постоянно концентрируются на деталях по достижению целей, не замечая счастливых моментов в повседневной жизни.

Результаты исследования о том, что мысли о стабильности делают людей счастливее, находят подтверждение и в литературе по психологии. На принятие долгосрочных решений сильное влияние оказывает неизменность черт характера, которые являются для человека ключевыми.

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Автор - Мария Титова
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