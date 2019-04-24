Пророчество Ванги о страшной болезни: Ясновидящая предсказала эпидемию вируса «мгновенной старости» к 2088 году

Сегодня, 21:47 \\ Наука

Молодые люди за пару секунд превратятся в дряхлых стариков, но учёным в итоге удастся справиться с недугом.

Болгарская ясновидящая Ванга известна всему миру благодаря своим необычным способностям. Она предсказывала простым людям и именитым политикам судьбу, отправляла их к целителям и врачам при необходимости и на протяжении своей жизни многим помогла. Её прогнозы на грядущее до сих пор обсуждаются в обществе. Однажды Ванга предсказал эпидемию вируса «мгновенной старости», который распространится к 2088 году и поразит множество людей. Неизвестная болезнь поразит молодое поколение. Парни и девушки буквально мгновенно превратятся в пожилых, слабых существ, но несмотря на сложности, медицина научится лечить подобные недуги.

Многие предсказания Ванги претворились в действительность. Например, стало реальностью пророчество слепой болгарки о страшной катастрофе в США. Речь идёт о падении Торгового центра в 2001 году после того, как террористы направили самолёты в небоскрёбы. Здания рухнули и погребли под собой порядка 3000 человек. Ванга говорила о страшной болезни, что она станет причиной преждевременной смерти множества молодых людей.

Возможно прорицательница предвидела создание нового биологического оружия. Ведущие страны мира в наши дни разрабатывают различные способы защиты по противника и нанесения ему максимального вреда. В секретных лабораториях учёные по всему миру создают опаснейшие оружия, способные уничтожать целые народы. Вероятно, уже сейчас исследователи «выращивают» вирусы, дабы стереть с лица земли как можно больше людей. Не исключено, Ванга подразумевала искусственное распространение эпидемии «мгновенной старости».

Поделиться новостью:
Автор - Николай Самойлов
Главное за неделю

Отпуск для россиянок может обернуться увольнением

Западная фармацевтическая компания провела опрос и выяснила, что женщины в России готовы...

Не мыть перед готовкой: Микробы сырой курицы мгновенно распространяются по кухне из-за воды

 Птица может быть заражена сальмонеллой или кампилобактериозом. Бактерии передаются от...

Пальмовое масло назвали опасным для здоровья

О вреде пальмового масла в последнее время говорят всё активнее. Вероятно, негативное...

5 кило за неделю: Яичная диета и никакой голодовки

Похудеть, а заодно снизить риск развития диабета очень просто. Помогут яйца и грейпфрут.

Медики: высокие дозы витамина D снижают смертность от рака желудка

В исследовании приняли участие 139 пациентов. Они принимали витамин D в течение 22,9...

Старушка ещё может летать! Эксперты назвали лучшие способы повышения производительности Windows 7

Очередное обновление сделает 10 версию операционной системы от Microsoft ещё более...

Психологи рассказали о пользе безделья

 Психологи считают, что целенаправленное безделье может благотворно повлиять на состояние...

ТОП-5 биодобавок для женщин: о значимых веществах для сохранения здоровья рассказали диетологи

Биодобавки помогают в борьбе с ожирением, симптомами депрессии и проблемами...

Иммунный фермент защитит от диабета второго типа

Фермент регуляторных Т-лимфоцитов успокаивает клетки, которые реагируют на лишний вес и...

Как Халк: Учёные открыли способ быстрого заживления ран

 Специальные растительные клетки восстанавливают свойства стволовых клеток для...

Медики назвали повседневные привычки, которые делают кривым позвоночник

Среди этих привычек: курение, злоупотребление кофе и сидячий образ жизни. Проблемы могут...

Смартфон Realme X попал на видео

Новинка от дочернего бренда OPPO попала в видео-обзор на YouTube.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ