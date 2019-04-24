Пророчество Ванги о страшной болезни: Ясновидящая предсказала эпидемию вируса «мгновенной старости» к 2088 году

Молодые люди за пару секунд превратятся в дряхлых стариков, но учёным в итоге удастся справиться с недугом.

Болгарская ясновидящая Ванга известна всему миру благодаря своим необычным способностям. Она предсказывала простым людям и именитым политикам судьбу, отправляла их к целителям и врачам при необходимости и на протяжении своей жизни многим помогла. Её прогнозы на грядущее до сих пор обсуждаются в обществе. Однажды Ванга предсказал эпидемию вируса «мгновенной старости», который распространится к 2088 году и поразит множество людей. Неизвестная болезнь поразит молодое поколение. Парни и девушки буквально мгновенно превратятся в пожилых, слабых существ, но несмотря на сложности, медицина научится лечить подобные недуги.

Многие предсказания Ванги претворились в действительность. Например, стало реальностью пророчество слепой болгарки о страшной катастрофе в США. Речь идёт о падении Торгового центра в 2001 году после того, как террористы направили самолёты в небоскрёбы. Здания рухнули и погребли под собой порядка 3000 человек. Ванга говорила о страшной болезни, что она станет причиной преждевременной смерти множества молодых людей.

Возможно прорицательница предвидела создание нового биологического оружия. Ведущие страны мира в наши дни разрабатывают различные способы защиты по противника и нанесения ему максимального вреда. В секретных лабораториях учёные по всему миру создают опаснейшие оружия, способные уничтожать целые народы. Вероятно, уже сейчас исследователи «выращивают» вирусы, дабы стереть с лица земли как можно больше людей. Не исключено, Ванга подразумевала искусственное распространение эпидемии «мгновенной старости».