Трехглазый змей: Ученые считают эту мутацию новым видом эволюции

Сегодня, 17:48 \\ Наука

Третий глаз выполнял функции зрительного органа. Предполагается, что дополнительная глазница сформировалась из-за генетических изменений на стадии эмбриона.

Представители охраны дикой природы в Австралии обнаружили уникальную рептилию с некой формой мутации. Трехглазый змей находился в заповеднике: длина алмазного питона составляла всего 40 см, а возраст оценили в 2 месяца. По центру черепа змеи находился дополнительный глаз, который функционировал, как и остальные два. Эксперты описали это открытие как нечто «своеобразное».

Рептилия получила имя Монти Пайтон, однако спустя две недели она умерла.

Ветеринар Брайан Фрай отметил, что причиной смерти стал порок развития рептилии: змея практически не воспринимала еду.

Сделав вскрытие, ученые увидели, что череп имел еще одну глазницу. Вероятнее всего третий глаз появился на стадии зачатия. Специалисты опровергли тот факт, что на это повлияла экологическая обстановка. Представители службы по защите дикой природы заявили, что это ситуация является естественным процессом эволюции животного мира.

Ученые считают эту мутацию новым видом эволюции, который похожий на феномен сиамских близнецов. Ведь, например, двуглавый удав уже не считается редкостью.

Напомним, что в феврале 2019 года в Индии обнаружили одноглазую козу, зрительный орган которой находился по центру черепа.

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Автор - Ксения Вишневская
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