Код да Винчи: Ученые планируют извлечь ДНК художника из пряди его волос

Этот анализ поможет открыть генетические тайны гениальности Леонардо. Результат теста способен подтвердить подлинность останков, находящихся во Франции.

Ученые из Италии получили возможность исследовать локон волос, который, возможно, принадлежит Леонардо да Винчи. В прошлом эту уникальную вещь хранили в личном музее американского бизнесмена.

Специалисты планируют извлечь ДНК из пряди волос. Ученые надеются, что генетический код будет принадлежать итальянскому изобретателю. Эта экспертиза поможет выяснить, связаны ли захоронения во Франции с телом художника.

Исследователи хотят на основе результата теста найти особые генетические мутации, которые могут раскрыть тайны гениальности да Винчи: ДНК раскроет секрет «универсального человека».

Уникальная находка стала общеизвестной в 2016 году. В это же время доктор исторических наук Веццози заявил, что ему удалось обнаружить прерванную родословную линию от брата да Винчи. Более 35 потомков великого художника находятся в Тоскане.

Это открытие помогло поднять вопрос генеалогии да Винчи на научный уровень. ДНК реликвий и живых потомков поможет доказать подлинность или же сделать опровержение исторических находок.

Напомним, что итальянский изобретатель умер в возрасте 67 лет. Ученые полагают, что причиной тому стал инсульт. Изучение последних работ да Винчи помогло сделать предположение, что за два года до смерти у художника парализовало руку, однако из-за этого Леонардо не перестал творить.

Тело изобретателя похоронили во дворце Амбуаз. По окончанию революции во Франции тело перезахоронили, но до сих пор не подтвердили подлинность.



