Код да Винчи: Ученые планируют извлечь ДНК художника из пряди его волос

Сегодня, 19:20 \\ Наука

Этот анализ поможет открыть генетические тайны гениальности Леонардо. Результат теста способен подтвердить подлинность останков, находящихся во Франции.

Ученые из Италии получили возможность исследовать локон волос, который, возможно, принадлежит Леонардо да Винчи. В прошлом эту уникальную вещь хранили в личном музее американского бизнесмена.

Специалисты планируют извлечь ДНК из пряди волос. Ученые надеются, что генетический код будет принадлежать итальянскому изобретателю. Эта экспертиза поможет выяснить, связаны ли захоронения во Франции с телом художника.

Исследователи хотят на основе результата теста найти особые генетические мутации, которые могут раскрыть тайны гениальности да Винчи: ДНК раскроет секрет «универсального человека».

Уникальная находка стала общеизвестной в 2016 году. В это же время доктор исторических наук Веццози заявил, что ему удалось обнаружить прерванную родословную линию от брата да Винчи. Более 35 потомков великого художника находятся в Тоскане.

Это открытие помогло поднять вопрос генеалогии да Винчи на научный уровень. ДНК реликвий и живых потомков поможет доказать подлинность или же сделать опровержение исторических находок.

Напомним, что итальянский изобретатель умер в возрасте 67 лет. Ученые полагают, что причиной тому стал инсульт. Изучение последних работ да Винчи помогло сделать предположение, что за два года до смерти у художника парализовало руку, однако из-за этого Леонардо не перестал творить.

Тело изобретателя похоронили во дворце Амбуаз. По окончанию революции во Франции тело перезахоронили, но до сих пор не подтвердили подлинность.


Поделиться новостью:
Автор - Ксения Вишневская
Главное за неделю

Таймер смерти запущен: В октябре 2019 из-за гигантского астероида человечество постигнет участь динозавров

К Земле мчится астероид 340 метров в поперечнике. Он отправит Землю на 66 млн лет назад,...

Отпуск для россиянок может обернуться увольнением

Западная фармацевтическая компания провела опрос и выяснила, что женщины в России готовы...

Сон под пристальным вниманием: Учёные придумали радар, контролирующий здоровье пациента на дому

Специальное приспособление крепится над кроватью больного и отслеживает движение его...

В эпоху динозавров морские существа плавали по океану на гигантских плотах

Подводные жители создавали из брёвен конструкции длиной 15 метров и бороздили на них...

Создан антибиотик для борьбы с раковыми клетками

 Ученым потребовалось почти 30 лет для синтезирования вещества, способного эффективно...

Не мыть перед готовкой: Микробы сырой курицы мгновенно распространяются по кухне из-за воды

 Птица может быть заражена сальмонеллой или кампилобактериозом. Бактерии передаются от...

Медики назвали ТОП продуктов, которые можно есть перед сном

 Многие люди не могут отказать себе в удовольствии перекуса перед сном. Но все знают, что...

Психологи рассказали о пользе безделья

 Психологи считают, что целенаправленное безделье может благотворно повлиять на состояние...

Московский школьник разработал новый гарпун для космических кораблей

 Ученик пятого класса школы «Глория» Даниел Бабаев поделился своими разработками в сфере...

Гипертоники забудут о своей болезни: Эксперты рассказали о пользе куриных лап

Кто бы мог подумать, но куриные лапы – это один из самых богатых источников кальция.

В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе

 Американскими учеными впервые была обнаружена сейсмическая активность на Марсе. По...

Ученые рассказали, как будет выглядеть земля, когда растают все льды

 Американские ученые поделились информацией о новом виде мировой карты континентов после...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ