Шоу для банкиров: Эксперты усомнились в удачном приземлении первой ступени Falcon-9

Долги Маска перевалили за полмиллиарда, а от успешной посадки ступени ракеты-носителя зависит будущее проектов. Выбор между обманом и банкротством очевиден, уверен тайваньский уфолог.

Компания SpaceX успешно провела запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с мыса Канаверал, США. 2,5 тонны груза будет доставлено на МКС 6 мая. Старт должен был состояться еще в пятницу утром, но его пришлось перенести из-за неожиданных проблем в работе электрооборудования на плавучей платформе Of Course I Still Love You, куда должна была приземлиться первая ступень ракеты-носителя. Переоценить важность этого события трудно. Ступень стоит миллионы долларов, поэтому возможность ее многократного использования удешевила бы стоимость всего проекта.

Прямую трансляцию старта Falcon-9 и посадки ступени внимательно смотрел Скотт Уоринг, один из самых компетентных уфологов мира. Он и еще несколько экспертов отметили, что SpaceX, возможно, срежиссировала 100% успех возвращения ступени, так этого никто не видел.

Выглядело это событие примерно так: Платформа под прицелом камер. Трансляция прерывается. Гол! Видеодоказательств нет, но комментаторы говорят, что ступень уже приземлилась. Когда же камера возвращается к месту триумфальной посадки, ракета удобно стоит на платформе, как будто она была там весь день. Скорее всего, последняя ступень не смогла приземлиться и ее просто заменили с помощью крана на ту, что недавно упала в океан, выдвинул теорию Уоринг.

Однако, эксперты усомнились в удачном приземлении первой ступени Falcon-9 не только поэтому. Это было шоу для банкиров, считает Скотт Уоринг. Илон Маск задолжал банкам порядка 500 млн долл. При этом в феврале стало известно, что он вынужден был рефинансировать ипотеку на 61 млн долл. Очевидно, с платежеспособностью у Маска не все гладко, да и электромобили Tesla оказались менее популярными, чем предполагали разработчики, и не приносят ожидаемого дохода. Тем не менее, инвестиции Маску очень нужны, а ярлык неудачника инвестиций точно не принесет. Неудивительно, что Маск мог сжульничать и выдать утонувшую ступень за новую.